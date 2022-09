“La nostra posizione sul reddito di cittadinanza? Chi oggi non è in condizione di lavorare – pensionati, invalidi, nuclei familiari senza reddito con figli a carico – non perderà una forma di sostentamento da parte dello Stato”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a ‘Mezz’ora in Più‘ su Rai3.