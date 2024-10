Meloni: supereremo ogni ostacolo, protocollo Albania funzionerà

Genova, 25 ott. (askanews) – “Stanno mettendo in campo tutti gli strumenti, lo avevo messo in conto, supereremo tutti quegli ostacoli e quel protocollo funzionerà. Sono pronta a lavorarci giorno e notte. Supereremo ogni interpretazione forzata, ogni sentenza irragionaevole, ogni attacco politico, ogni tentativo della sinistra di chiedere il sostegno esterno perchè non è capace di fare il lavoro che deve fare in patria”. Lo ha detto la presidnete del Consiglio Giorgia Meloni, a Genova per la chiusura della campagna elettorale delle Regionali in Liguria.