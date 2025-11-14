Meloni, Tajani e Salvini al Palapartenope per CIrielli, Fuorigrotta blindata

Fuorigrotta blindata per l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, attesi al Palapartenope per il comizio con il candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli. Tutta l’area a ridosso della struttura, molto frequentata per la presenza di un maxicinema e diverse strutture sportive, è stata chiusa al traffico con i mezzi blindati delle forze dell’ordine a presidio dei varchi di viale Kennedy, via Barbagallo, viale Giochi del Mediterraneo e via Terracina. All’interno del Palapartenope sono già presenti diverse centinaia di sostenitori, oltre ad esponenti di spicco dei partiti dello schieramento di centrodestra, tra cui il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e il leader della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi.