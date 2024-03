Meloni: tanti si riempiono bocca con parola pace dal divano casa

Roma, 28 mar. (askanews) – “L’Italia deve essere consapevole di quello che garantite con i vostri sacrifici. Rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando ai militari italiani in Libano.

“Perchè la pace – ha aggiunto – non si costruisce con i buoni sentimenti e le parole. La pace è soprattutto deterrenza, impegno e sacrificio. E non può esserci pace se non c’è anche rispetto e il rispetto che l’Italia è riuscita a costruire in nazioni come questa, garantito dalla competenza e dall’umanità, è la carta d’identità del nostro ruolo, è la base dell’autorevolezza che l’Italia ha costruito nel mondo e consente a persone come me di far valere gli interessi italiani”.