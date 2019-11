Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Memoria condivisa in questo Paese? Non c’è, perché la storia viene usata per fare politica, si cerca il mostro nel nostro avversario politico”. Così , durante la registrazione di Povera patria, in onda questa sera su Rai2, commentando un servizio sull’omicidio del commissario Calabresi. “Se avessi un figlio di sinistra? Meglio un figlio che crede in qualcosa, che uno che non crede in nulla”, conclude Meloni.