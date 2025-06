Meloni un’ora a consulto con Governo e Intelligence: “Italia non informata da Trump”

Roma, 22 giu. (askanews) – E’ durato oltre un’ora il vertice in videoconferenza iniziato stamattina alle 10 fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministi di Esteri Interni e Difesa Tajani Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Servizi di Sicurezza Mantovano e i vertici dell’Intelligence nazionale sulla crisi in Medio Oriente alla luce dell’attacco militare americano ai siti nucleari in Iran.

“L’Italia -ha riferito al termine il ministro Tajani- non è stata informata prima dell’attacco, anche se era nell’aria”. Inoltre “non sono per ora state richieste basi militari in Italia dagli Usa. E “non sono partiti aerei dall’Italia”. L’Italia – ha detto ancora dopo il vertice Tajani- ha come obiettivo ogni sforzo per la de escalation” e “in ogni caso ora la priorità è la sicurezz dei nostri connazionali nell’area e il loro rimpatrio, soprattutto da Israele e Iran e dalle altre aree più esaposte al conflitto”.