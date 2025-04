Meloni: Usa partner affidabile, Occidente sia unito

Washington, 17 apr. (askanews) – “Sono qui per lavorare e rendere l’Occidente più forte, credo nell’unità dell’Occidente, dobbiamo semplicemente parlare e arrivare a dei risultati, e trovarci nel miglior punto intermedio per crescere insieme è per questo che sono qua”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con Donald Trump.

“Se non pensassi che gli Usa sono un partner affidabile non sarei qua”, ha aggiunto rispondendo a un giornalista che chiedeva se per l’Ue gli Usa sono ancora un alleato.