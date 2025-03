Meloni: Ventotene? Io insultata, sinistra ha problemi con confronto

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “Diceva Chesterton: rispetto gli uomini e la loro vita ma rivendico di non essere d’accordo con le loro idee. Io non sono d’accordo” con alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, ma “non vuol dire insultare. Non ho insultato nessuno. Quella che è stata insultata sono stata io e ampiamente. Mi pare che ci sia una sinistra che ha difficoltà a confrontarsi con le idee degli altri, io non ho difficoltà a confrontarmi con le idee degli altri, sono molto convinta delle mie, le rivendico e questa credo sia la base della democrazia. Il problema credo che ce l’abbiano altri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo, tornando sulla polemica per le sue parole sul Manifesto di Ventotene.