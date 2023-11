Meloni “Vogliamo dare più potere ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “‘Giorgia Meloni non vuole governare ma comandarè: sono le parole di Elly Schlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale. Cara Elly, noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere, dando così maggior forza e stabilità all’Italia. Cioè quello che dovrebbe sostenere ogni sincero ‘democraticò”. Così, sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle segretaria del Partito democratico.

(ITALPRESS).

– Foto: Palazzo Chigi –