Memo Remigi, 88 anni, avances in diretta a Jessica Morlacchi, licenziato dalla Rai

La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno”. Lo riferisce Viale Mazzini in una nota. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme.

L’artista a Fanpage: Un gesto innocente. Mi sono scusato

“Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”. A Fanpage.it Memo Remigi racconta quello che è successo con Jessica Morlacchi a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1, spiegando di non aver mai avuto l’intenzione di molestarla e, a proposito della sua sospensione dal programma: “Nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami”. “La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo”, aggiunge l’artista. “No, non mi hanno sospeso – ribadisce Memo Remigi – adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni…ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo”. La conduttrice: Un fatto che non può essere tollerato

L’assenza di Memo Remigi da lunedì a Oggi è un altro giorno su Rai1 non è passata inosservata e il caso si è ufficialmente aperto. La sospensione del cantautore è stata confermata in apertura di puntata da Serena Bortone: “Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato”, ha detto la conduttrice. Il riferimento è a l’episodio accaduto nella puntata di venerdì scorso, quando Remigi ha fatto scivolare le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, voce de i Gazzosa, immagine ripresa in diretta tv. Morlacchi Ha ricevuto l’immediata solidarietà di dirigenti e responsabili e del gruppo di lavoro, capitanato da Serena Bortone. “Una molestia”, hanno tuonato i telespettatori sui social dove le immagini sono state postate al rallentatore da alcuni utenti facendo esplodere il caso, e ieri da Striscia la Notizia. Il video è stato mandato in onda nell’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci, ieri. Venerdì 21 ottobre, alle 14, Serena Bortone aveva aperto il collegamento dallo studio di Oggi è un altro giorno per fare il consueto lancio con il cast degli “affetti stabili” sui temi della puntata. Le telecamere hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore 88enne, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto.