Memorial Carlo Iuliano 2023, premiato Francesco De Luca. Martedì 13 cerimonia a Ischia

Si svolgerà martedì 13 giugno, a Ischia, l’edizione 2023 del premio giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano”, che vedrà l’assegnazione del riconoscimento a Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva del quotidiano “Il Mattino”. Il memorial – si spiega in una nota dei promotori – organizzato dal comitato italiano Fair Play presieduto dall’avvocato Franco Campana, e fortemente voluto dalla famiglia Iuliano, è nato dieci anni fa per celebrare la storia professionale e umana di Carlo Iuliano, scomparso a Napoli il 6 febbraio 2013. Giornalista Ansa e dirigente della Ssc Napoli per oltre trent’anni, Iuliano è stato l’inventore dell’ufficio stampa nelle società di calcio, primo in Italia, nel 1967. Antesignano della comunicazione, ne ha seguito e assecondato i cambiamenti, fino alla rivoluzione digitale che ha portato alla luce le nuove testate giornalistiche web. In questo ambito Iuliano è stato il primo, nel 2002, ad accreditare un sito internet in tribuna stampa (Napoli Magazine) al pari di giornali cartacei e tv, con richiesta diretta alla Lega Calcio di inserire tra le categorie meritevoli di accredito stampa la parola “internet”. In seguito alla sua scomparsa, la tribuna stampa dello stadio San Paolo – attuale Stadio Maradona – è stata intitolata a lui. Nelle precedenti edizioni, il Memorial “Carlo Iuliano” è stato assegnato a cronisti che hanno avuto l’opportunità di crescere professionalmente con lui, come Mario Orfeo, Paolo De Paola e Danilo Di Tommaso, altri che hanno condiviso con Iuliano anni di lavoro all’Ansa, come Carlo Gambalonga, e giornalisti che hanno lavorato al suo fianco nell’ambito sportivo, come Marino Bartoletti e Riccardo Cucchi. Nell’anno del terzo scudetto del Napoli, la scelta di assegnare il Memorial Carlo Iuliano a Francesco De Luca sottolinea ancora una volta il legame più stretto tra passato e presente. De Luca ha infatti cominciato giovanissimo il suo percorso professionale raccontando le gesta del Napoli di Maradona per il Corriere dello Sport Stadio. È in quegli anni che ha avuto modo di conoscere e apprezzare Carlo Iuliano, che nel suo ruolo di capo ufficio stampa ha sempre sostenuto il lavoro dei giovani cronisti. De Luca, che nel 2004 è approdato al Mattino, ha raccontato nel corso della sua carriera numerosi eventi nazionali e internazionali, tra cui tre Olimpiadi e tre mondiali di calcio. La manifestazione, in programma martedì 13 giugno alle 18 nel ristorante “Giardino degli Aranci” di Ischia Porto, rientra nell’ambito del “Meeting Estate – incontri internazionali sui temi del calcio”, giunto alla 42° edizione.