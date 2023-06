‘Memorie di un professore’, domani la presentazione del libro di Giuseppe Giacco

Saggista, tenore, storico ma soprattutto Professore. Con la “p” maiuscola, a rimarcare la stima e la competenza unanimemente riconosciutagli in ambito scolastico da colleghi e alunni. Giuseppe Giacco è tutto questo e anche di più. Per il territorio afragolese e di Napoli nord è vera e propria “istituzione”. Un docente carismatico ed illuminato, di quelli che scelgono l’insegnamento come missione e non per ripiego. Domani nel chiostro del Convento di Sant’Antonio ad Afragola (Na) la presentazione del suo ultimo libro “Memorie di un professore – con itinerario poetico“. L’appuntamento è per le ore 19,00. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Afragola e di Nephro Mare solidale e vedrà l’introduzione del suo presidente, Francesco Giacco, insieme a quella di Raffaele Di Maso, presidente di Impegno per Afragola.

Interverranno con l’autore il sindaco di Afragola Antonio Pannone, il giornalista Giuseppe Delle Cave, il dirigente sindacale scuola Rua e presidente Anbir Andrea Iuliano, padre Domenico Silvestro ofm, parroco di Sant’Antonio di Padova ad Afragola.

L’evento sarà l’occasione per distribuire gratuitamente copia del libro e anche l’opportunità per il professor Giacco di rivedere i suoi ex alunni, gli attori del Teatro Sperimentale Giovanile e i colleghi docenti, tutti invitati per domani al chiostro di Sant’Antonio, insieme ai cittadini afragolesi.