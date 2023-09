Memory day, a Capaccio Paestum le celebrazioni per gli 80 anni dell’Operazione Avalanche

Avranno inizio domani, venerdì 8 settembre, alle ore 20.00, gli eventi del Comune di Capaccio Paestum per commemorare lo sbarco alleato lungo le coste del Golfo di Salerno nel corso della Seconda guerra mondiale. Dodici giornate fatte di momenti istituzionali, concerti, attività per ragazzi e mostre di foto e oggetti d’epoca che si inseriscono nell’ambito del programma di eventi per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dell’Operazione Avalanche pianificato e coordinato dalla Provincia di Salerno.

Si parte venerdì 8 settembre, alle 20.00 nei giardini di Villa Salati nella zona archeologica di Paestum, con l’esibizione della U.S. Naval Forces Europe and Africa Allied Forces Band. Sabato 9 settembre, alle ore 9.00, si terrà la cerimonia commemorativa dello sbarco con la deposizione della corona a mare presso il Lido militare di Torre di Mare. A seguire, alle ore 10.00 in Villa Sant’Anna di Torre di Mare, ci sarà la deposizione della corona sul Monumento ai caduti e i saluti delle autorità. Accanto al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, saranno presenti, tra gli altri: Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli; il generale Maggiore Ronald Win Burkett, comandante in carica della 36esima Divisione Fanteria, Austin Texas, la stessa che sbarcò sulle coste di Paestum il 9 settembre del 1943; i sindaci di San Pietro Infine, Antonio Vacca, e di Cassino, Enzo Salera.

Il Memory Day continua domenica 10 settembre. Alle ore 10.00 si terrà la cerimonia di apertura del Museo Operazione Avalanche all’ex tabacchificio NEXT. Saranno esposti mezzi e attrezzature militari, armi e strumenti medici della Seconda Guerra mondiale, nonché fotografie dello sbraco americano avvenuto sulle coste di Capaccio Paestum. Sempre al NEXT, alle 11.00 e alle 12.00, in programma la proiezione del cortometraggio “Negli occhi del nemico”, un film di Francesco Lutri, in collaborazione con l’associazione storico culturale “Napoli 1943”, centro studi e ricerche, sezione storica 36th Div. Texas Reenactment di Napoli. Alle 21.00, nei giardini di Villa Salati, sarà la volta del concerto “Voci for liberty” della cantautrice texana Tish Hinojosa, accompagnata da Marvin Dykhuis, autore, produttore e chitarrista del Winsconsin, Chip Dolan e Robert Dolan, batterista e tastierista dei Grouchy Like Riley, Louisiana. Sul palco anche la cantante jazz Valeria Graziani, autrice e voce solista dei Frequenze Retrò, accompagnata dal suo chitarrista Maurizio Crivello. L’evento è promosso dal comitato “Memory Day – Operation Avalanche 9.9.1943”, in collaborazione con l’Associazione Il Cortile Aps e l’associazione Hermes, con il patrocino del Comune di Capaccio Paestum.

Le attività del Memory Day continuano con il Campo scuola militare allestito dal 15 al 16 settembre dalle ore 9.00 al NEXT e dal 18 al 19 settembre, sempre dalle ore 9.00, in località Foce Sele. Non solo: sarà aperta fino al 29 ottobre, presso il NEXT, la mostra storico documentaria sui combattenti alleati di origine italiana nella seconda guerra mondiale “Voci di Libertà”, inaugurata il 3 settembre e organizzata da Weboli A.p.s. in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, della Missione diplomatica degli U.S.A. in Italia e dell’Università di Napoli “L’Orientale”.

«Il 9 settembre 1943 sul litorale di Capaccio Paestum sbracarono i soldati della 36° Divisione di Fanteria “Texas”. Più in generale, lo sbarco alleato sulle coste della provincia di Salerno fu secondo solo allo sbarco in Normandia per dispiegamento di navi, uomini e mezzi – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Le celebrazioni di quest’anno assumono un significato particolare perché di quell’evento, fondamentale per liberare l’Italia dalla liberticida e sanguinaria dittatura nazifascista, ricorre l’ottantesimo anniversario. 80 anni non sono passati invano: ci hanno insegnato quanto sono preziose la democrazia e la libertà e, al tempo stesso, quanto possono essere fragili, quindi da non dare mai per scontate. Celebrare quegli avvenimenti vuole essere proprio un modo per non dimenticare questo insegnamento».

«Fare memoria degli avvenimenti che hanno cambiato la storia è necessario soprattutto per far conoscere ai più giovani il nostro passato, anche quello più recente. Solo conoscendo il passato si può vivere il presente con maggiore consapevolezza e guardare al futuro provando a non ripetere gli errori commessi – afferma il consigliere delegato, Antonio Mastrandrea – È con questo spirito che Capaccio Paestum si prepara a vivere l’ottantesimo anniversario dell’Operazione Avalanche, con un occhio particolare rivolto ai ragazzi e agli studenti, per i quali si è pensato di replicare l’esperienza del campo scuola militare e di tenere aperte per più giorni le esposizioni previste al NEXT».