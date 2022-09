Menarini, nasce On Radar, think tank guidato da Scaccabarozzi

ROMA (ITALPRESS) – Osservare la società individuarne i problemi, mettere in campo idee, pensieri e soprattutto, attraverso il dialogo, cercare di migliorare il contesto in cui viviamo per mettere in moto cambiamento reali. E’ questo l’obiettivo del Think Tank ON RADAR lanciato dalla Fondazione Internazionale Menarini. ON RADAR cercherà di mettere a fuoco potenzialità e modi da risolvere su varie tematiche sociali, economiche e culturali, con il contributo delle migliori competenze sui temi di volta in volta affrontati. A guidare e coordinare i lavori sarà Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria e oggi presidente della Fondazione Expo Roma 2030. “Sono profondamente orgoglioso di iniziate questa nuova avventura del Gruppo Menarini, con questo progetto vogliamo proporre nuove idee facendo dialogare personalità illustri, creando occasioni di confronto con diversi interlocutori e cercando di trasformare le difficoltà in sfide”, ha detto Massimo Scaccabarozzi, direttore di ON RADAR. “Dalla scienza all’arte, dall’economia alla medicina, Fondazione Internazionale Menarini promuove da anni lo sviluppo dei saperi e il Think Tank ON RADAR si inserisce perfettamente in questa vocazione che mira a trovare connessioni tra diverse discipline”, ha aggiunto. Al centro dell’attenzione di ON RADAR saranno tematiche sociali, economiche e culturali che intersecano anche tematiche industriali e ambientali, in un dialogo aperto.

Uno dei primi obiettivi di ON RADAR sarà quello di osservare la realtà, scandagliandone come un radar punti deboli e punti di forza, elaborando una agenda di priorità con le tematiche più urgenti da affrontare. Quindi, mettere a fuoco le personalità in grado di poter contribuire in modo originale e sostanziale a questo scopo. “Il nostro laboratorio di confronto è qualcosa a cui stavamo lavorando da tempo, perchè pensiamo che una grande impresa abbia anche un pò il dovere sociale di essere parte del dialogo e di favorirlo su tanti argomenti”, ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del cda di Menarini. “Massimo Scaccabarozzi è stato per 11 anni presidente di Farmindustria e in questi anni ha incontrato tantissime realtà in tutte le parti del Paese – ha spiegato – è entrato in contatto con il mondo istituzionale, con il mondo delle scuole, con quello delle malattie rare, quindi a noi è apparso la persona migliore per poter dare quello spirito di dialogo aperto che intendiamo dare al nostro ON RADAR”, ha aggiunto.

