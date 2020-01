Meningite, bimbo di 5 anni ricoverato al Gaslini

Genova, 26 gen.(Adnkronos) – – Ha dato esito positivo il test effettuato sul bimbo di 5 anni, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova, che ha rilevato la presenza di . Lo comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini informando che dopo l’esame clinico effettuato sul piccolo paziente seguirà la realizzazione della tipizzazione del ceppo. La Asl genovese provvederà ad effettuare la profilassi ai contatti stretti come da Linee Guida nazionali e regionali. “Le condizioni del bambino sono invariate – si legge in una nota – Salvo improvvisi sviluppi nelle condizioni del piccolo, la direzione sanitaria fornirà aggiornamenti lunedì 27 gennaio alle ore 12.00”.