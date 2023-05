Meningite, Borriello (Regione Lombardia): “Copertura vaccinale alta, ma importante continuare sensibilizzazione”

(Adnkronos) – La dottoressa Catia Rosanna Borriello, responsabile della Struttura malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione della direzione generale Welfare della Regione Lombardia, è intervenuta in occasione dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, aperto al pubblico, svoltosi presso l’Ospedale Niguarda di Milano e promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk.