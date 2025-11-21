Meno incontri e relazioni più deboli: cresce la solitudine nei Paesi Ocse

di Tommaso Teutonico, Comitato di Redazione dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul Sito ASviS il 29 ottobre 2025

La qualità e la quantità dei legami sociali sono determinanti per il benessere individuale e collettivo, oltre che incidere su salute, istruzione e lavoro. È quanto emerge dal nuovo rapporto “Social connections and loneliness in Oecd countries” pubblicato il 16 ottobre dall’Ocse, che misura lo stato delle relazioni sociali nei Paesi membri. Il documento si basa sull’analisi comparata di fonti statistiche dedicate ad indicatori di benessere sociale, qualità delle relazioni, frequenza dei contatti e percezione di sostegno sociale. Quello che emerge è che più dei due terzi delle persone nei Paesi Ocse hanno interagito con amici o familiari almeno una volta al giorno nella settimana precedente e il 90% dichiara di poter contare su qualcuno in caso di bisogno. Tuttavia, una persona su dieci non si sente supportata, l’8% dichiara di non avere amici intimi e il 6% afferma di essersi sentita sola per la maggior parte del tempo nelle ultime quattro settimane.

Qualità delle relazioni

Il report sottolinea che frequentare amici o familiari non implica necessariamente relazioni di buona qualità. Le relazioni positive sono associate a migliori condizioni di salute, maggiore soddisfazione lavorativa e migliori performance scolastiche, mentre la solitudine e la disconnessione sociale aumentano il rischio di mortalità precoce, fino a 871mila decessi globali ogni anno, e incidono negativamente sulla salute mentale e fisica.

Meno incontri

Negli ultimi quindici anni, le interazioni faccia a faccia sono diminuite in modo costante: nei 21 Paesi europei membri dell’Ocse, la quota di persone che vedono quotidianamente amici o familiari, è calata tra il 2006 e il 2022 in modo costante, mentre sono aumentati i contatti a distanza. Tra il 2018 e il 2022 si registra un calo nella percezione del sostegno sociale e della soddisfazione relazionale, in particolare dopo la pandemia.

Più poveri e più soli

Le disuguaglianze restano marcate: le persone disoccupate o con redditi bassi hanno il doppio delle probabilità di sentirsi sole rispetto alla media, e chi vive da solo è 1,5 volte più insoddisfatto delle proprie relazioni. Gli anziani sono il gruppo più esposto all’isolamento: l’11% di loro non incontra mai amici nel corso dell’anno, più del doppio rispetto alla media generale.

Uomini e giovani a rischio

Il Rapporto segnala anche un cambiamento nei gruppi più a rischio. Mentre in passato gli uomini tendevano a dichiararsi meno soli e più soddisfatti delle proprie relazioni rispetto alle donne, tra il 2018 e il 2022 questi due indicatori registrano un peggioramento. Anche i giovani tra i 16 e i 24 anni mostrano un aumento marcato del senso di solitudine, una riduzione della soddisfazione relazionale e del sostegno percepito, e meno incontri in presenza con gli amici. Un mutamento che secondo gli esperti è dipeso dal cambiamento nei modelli di socialità e dalla digitalizzazione delle relazioni.

Ministri della solitudine

L’Ocse osserva che la consapevolezza politica sul tema è cresciuta rapidamente. Dopo la pandemia, Regno Unito e Giappone hanno nominato ministri dedicati alla solitudine; Germania, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e Spagna hanno adottato strategie nazionali e nel maggio 2025 l’Assemblea mondiale della sanità ha approvato una risoluzione che riconosce la connessione sociale come una priorità di salute globale. Le politiche pubbliche, continua il Rapporto, sono in una fase iniziale. La maggior parte delle iniziative riguarda individui isolati o soli, ma servono interventi a livello comunitario, come lo sviluppo di infrastrutture sociali (biblioteche, parchi, centri civici) che favoriscano l’incontro, e la creazione di spazi digitali sicuri, soprattutto per i giovani. Per progettare soluzioni efficaci, conclude il Rapporto, è essenziale una conoscenza dettagliata delle comunità più vulnerabili e un monitoraggio continuo dei risultati. Solo in questo modo sarà possibile valutare se le connessioni sociali stiano migliorando o deteriorando nel tempo e trasformare l’attenzione politica in risultati misurabili per la salute e il benessere collettivo.

