Mens sana in corpore sano, un progetto per promuovere tra i giovani l’adozione di stili di vita sostenibili

“Mens sana in corpore sano è un progetto nazionale del Modavi promosso dal Campus della salute insieme all’associazione Progetto Alfa e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che intende coinvolgere studenti dai 7 ai 14 anni e ragazzi dai 15 ai 30 anni in attività che informino, sensibilizzino ed educhino all’adozione di stili di vita sani e sostenibili, coinvolgendo direttamente anche gli Istituti Scolastici, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad una corretta e sana alimentazione e promuovere il benessere per tutti in maniera equa ed inclusiva”: a parlare è il presidente nazionale del Modavi Francesco Piemonte che ha fortemente voluto l’iniziativa.



Il Progetto intende promuovere una agricoltura sostenibile attraverso l’Educazione ambientale e alimentare, nonché la salvaguardia della biodiversità e valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti.

“La cattedra Unesco per l’Educazione alla salute che presiedo ha un ruolo fondamentale in questo campo – spiega la professoressa Annamaria Colao – e dobbiamo lavorare proprio in Campania sui giovani dove sebbene sia nata la dieta mediterranea, quello stile di vita ancora non è del tutto conosciuto dai nostri ragazzi. Per questo motivo è importante dare delle indicazioni molto precise su queste tematiche e come Indicare la necessità di fare colazione, di fare esercizio fisico, di mangiare un adeguato numero di porzioni di frutta e verdura. E questo progetto ha questo scopo fondamentale di diffondere fin dalla più giovane età questo modo di vivere che significa anche far risparmiare in termini economici. Il mio ideale, attraverso la cultura della prevenzione, quello che le persone non si ammalino”.

Si prevede di realizzare un programma educativo declinato in funzione del target di riferimento destinato a 3 Scuole tra Primarie e Secondarie di primo grado per ogni provincia coinvolta per un totale di 120 studenti partecipanti alle attività nella provincia di Napoli e 120 nella provincia di Salerno; trasmissione delle attività educative anche online.