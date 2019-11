Merano Winefestival, in vetrina 300 aziende campane

Circa 300 etichette di vino, mozzarella di bufala campana Dop, mele annurche, pomodorini del piennolo, salame napoletano, colatura di alici, bottarga, tonno rosso, formaggi stagionati di bufala, olio extravergine di oliva, saranno presenti nella ‘Gourmet Arena’ del Merano Wine Festival (8-11 novembre) con un focus sulla Campania Felix che regalerà sapori di prodotti unici e piatti straordinari con la colatura di alici oramai alle ultime battute a Bruxelles per il riconoscimento come Denominazione Protetta, con un incontro previsto domenica presso la sala Sixtus dell’ufficio stampa, Palazzo Forst con guest star lo chef Gennaro Esposito. Un prodotto che nasce anche dalla necessità di valorizzare il mare nella sua indispensabile azione di sostenibilità della pesca, una necessità di sensibilizzare la cultura del rispetto della pesca all’insegna delle ripopolazione dei pesci e del rispetto di un mare pulito. Il programma Campania Felix, curato da Dante Stefano Del Vecchio della ‘misteryapplecommunication’ che da 10 anni collaborato con il patron del Festival, Helmuth Koecher, prevede 6 show cooking dedicati alla Colatura di Alici della Costa d’Amalfi, penisola Sorrentina e Capri, interpretati da chef stellati campani: Lino Scarallo di Palazzo Petrucci, Luigi Tramontano de Le Agavi di Positano, Michelina Fischetti di Oasis Sapori Antichi e Umberto De Martino del Florian Maison Resort. La selezione degli chef realizzata con Les Collectionneurs. Altri due show cooking sono dedicati alla mozzarella di bufala campana con Michelina Fischetti e Lino Scarallo, a presentare la mozzarella di bufala Dop ci sarà il rappresentante del Consorzio della Mozzarella per un approfondimento su un prodotto gustato quanto invidiato in tutto il mondo. Lo chef Daniele Luongo, de La Locanda della Luna, San giorgio del Sannio, presenta il suo orto sannita a tavola. Nello spazio di Casa Sannio, degustazioni con circa 200 etichette di vino. Franco Pepe, eletto miglior pizzaiolo al mondo per la seconda volta e per la terza miglior pizzaiolo italiano celebrerà Caserta e il suo territorio che vanta straordinari primati con i due piazzaioli più premiati in Italia. Ancora Pizza con Gino Sorbillo, domenica Casa Sannio, per una pizza dedicata al Sannio-Falanghina Citta Europea del Vino 2019. Sempre targata Sannio la mitica master class di annate vecchie di Falanghina, presso l’hotel terme. E con Benevento anche una master class di vini casertani con il Consorzio di tutela Vitica. Quest’anno una importante novità. Arte e artigianato: Caserta presenta insieme alle produzioni eno gastronomiche, le prestigiose sete di San Leucio, una tradizione serica che risale al 1789. Uno spazio tra storia, cultura e arte della tessitura più prestigiosa al mondo, con pregiate stoffe che arredano stanze del Vaticano, della Casa Bianca a Washington, Buckingham Palace, il Quirinale. La Campania Felix raccoglie doversi territori regionali insieme alle istituzioni: Regione Campania, Camera di Commercio di Caserta, Camera di Commercio di Benevento, Consorzio di Tutela Vini Sannio dop, Flag – Approdo di Ulisse e Gal Terra è Vita. Una preziosa collaborazione tra Istituzioni che porta a Merano le grandi eccellenze di vino e cibo, chef e pizzaioli.