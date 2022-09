Mercati finanziari: conviene acquistare azioni Netflix oggi?

In molti si chiedono se oggi possa essere ancora conveniente acquistare azioni del colosso dell’intrattenimento Netflix, azienda quotata sul Nasdaq a Wall Street. Le ragioni del dubbio sono facilmente comprensibili, in quanto da un lato questo distributore di contenuti in streaming è cresciuto moltissimo durante il periodo della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti, per contro una volta tornata una nuova normalità la società ha dovuto far fronte all’esigenza non facile di confermare la crescita precedente.

In mezzo a tutto questo vi sono poi stati dei dati che mostravano un calo nel ritmo di crescita di Netflix che ha segnato una parziale battuta di arresto per il Gruppo ma al tempo stesso ha anche riportato il titolo su valori interessanti per un possibile buon punto di ingresso. Al momento gli analisti sembrano concordi nel riconoscere a Netflix una tendenza positiva sul medio periodo e un possibile andamento più contenuto nel breve termine. In generale comunque quello del provider di video online è un titolo molto acquistato e presente in moltissimi portafogli.

Come valutare le azioni Netflix

Per capire se sia conveniente acquistare azioni Netflix può essere utile consultare l’approfondimento messo a disposizione da Piattaforme.it, portale specializzato nel mondo degli investimenti online dove trovare tutte le informazioni relative ai principali intermediari per operare sui mercati finanziari. In generale, comunque, questo titolo è sicuramente molto interessante e presenta delle ottime prospettive per il futuro, anche se è chiamato a far fronte alla concorrenza, a tentare di continuare ad accrescere il numero di abbonati e a lanciare forse anche nuovi servizi. Alcuni aspetti utili per valutare se investire in Netflix sono ad esempio:

Notizie sulla società.

Parere degli analisti.

Analisi tecnica .

Analisi fondamentale.

Trend di investimento .

Piattaforma utilizzata.

Utilizzo di una leva finanziaria.

Le notizie sulla società, i trend di investimento e l’analisi tecnica possono risultare utilissimi, soprattutto per chi investe nel breve termine, per individuare un buon punto di ingresso. L’analisi fondamentale è invece molto importante per chi valuta la possibilità di inserire questo asset nel proprio portafoglio e di operare nel lungo termine. Al tempo stesso è importante anche scegliere bene la piattaforma da utilizzare per l’investimento, in quanto essendo Netflix quotata a Wall Street utilizzare un classico broker bancario o postale comporterebbe delle commissioni molto elevate.

Decisamente diverso è invece il discorso per quanto riguarda i migliori broker per il trading online, in quanto offrono dei servizi elevati senza applicare delle commissioni sulle compravendite. Gli investimenti in questo caso sono gestiti attraverso i cfd (contratti per differenza) che presentano solo una forbice (spread) tra il valore di acquisto e quello di vendita di un titolo. Ovviamente però è importante selezionare con attenzione queste piattaforme, limitando la scelta a quelle indicate dai migliori portali informativi del settore, in modo che soddisfino tutti i requisiti in materia di sicurezza.

Previsioni future per Netflix

Ovviamente nessuno può fare una previsione certa su quello che sarà il futuro e l’andamento di Netflix. I dati certi indicano che sicuramente la società opera in un settore affollato, ovvero in cui la concorrenza per accaparrarsi le quote di mercato è alta. I maggiori competitor di Netflix sono Amazon Prime Video, Sony, Apple Tv e soprattutto Disney. Uno dei punti di forza di Netflix consiste nel fatto che è diventato anche produttore e questo può sicuramente risultare fondamentale, sia perché gli consente di avere più contenuti, sia perché dispone dell’esclusiva su diversi titoli molto ricercati.

Il prezzo delle azioni Netflix è sicuramente molto più invitante adesso di quanto non lo fosse un anno fa e secondo alcuni analisti questa società potrebbe chiudere il 2022 con un incremento rispetto al valore attuale. Stando alle stime ottenute con l’analisi tecnica questo aumento potrebbe portare il valore del titolo all’interno di una forbice compresa tra 257 e 285 dollari. Questo sarebbe un valore sicuramente niente male, da non trascurare se confrontato con i 241 dollari attuali.

Tuttavia è chiaro che questo trend rialzista, indicato però da diversi analisti, da solo non basta per motivare un investimento. E’ opportuno per chi valuta la possibilità di iniziare ad investire, su qualsiasi asset, ricordare che ci sono sempre dei rischi da non sottovalutare. Per chi decide di avere questo titolo, molto gettonato, nel proprio portafoglio è importate utilizzare anche strumenti di contenimento del rischio, come lo “stop loss” che fa scattare la vendita automatica al raggiungimento di un valore prestabilito in anticipo.