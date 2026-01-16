Mercatini di Natale di Pietrarsa, un bilancio da record e una serata all’insegna della solidarietà

Dopo il successo dei Mercatini di Natale di Pietrarsa, che tra il 29 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026 hanno registrato 102.000 visitatori, Simone Canzano e Gianmauro Sannino, imprenditori campani e organizzatori dell’evento, hanno festeggiato il traguardo con una serata speciale dedicata al team e alla solidarietà.

L’iniziativa si è svolta il 15 gennaio 2026 nell’ex Galoppatoio Reale di Portici, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo di lavoro della settima edizione dei Mercatini e di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon. Durante la serata, un’asta artistica curata da Francesco Di Leva ha permesso di raccogliere 5.000 euro, interamente destinati alla Fondazione.

Ospiti e protagonisti della serata

Tra gli ospiti presenti: l’assessore della Regione Campania Vincenzo Cuomo, il direttore del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Oreste Orvitti, Gianni Fiorellino, Mavi Gagliardi, Mr. Hyde, Giovanni Quaranta, Adriano Pantaleo ed Emanuele Ammendola. La conduzione è stata affidata a Barbara Petrillo e Ciro Villano.

Momento centrale è stata la consegna simbolica dell’assegno alla dott.ssa Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, e alla dott.ssa Anna Maria Ziccardi, a testimonianza di un gesto concreto di solidarietà e della volontà degli organizzatori di restituire valore al territorio, unendo festa, gratitudine e impegno sociale.

Successo organizzativo e visione futura

La serata ha confermato il percorso che unisce successo organizzativo, spirito di squadra e responsabilità sociale, valori distintivi del lavoro di Simone Canzano e Gianmauro Sannino e della loro azienda E20 srl, attiva da anni nella progettazione di eventi capaci di valorizzare il territorio. Fondamentale anche il contributo di un team professionale, con Vittorio Iumiento alla guida della comunicazione e Obiettivi d’Arte per produzione foto e video. Il menù è stato curato da Rama Italian Gourmet, garantendo qualità ed eleganza.

Dopo il successo dei Mercatini di Natale, l’attenzione si sposta al futuro con il prossimo appuntamento a Portici: Mare in Fest 2026, un evento pensato per promuovere cultura del territorio, intrattenimento e aggregazione, confermando una visione che mette al centro le persone e la condivisione.