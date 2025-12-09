Mercatini di Natale, eventi e viaggiatori cambiano abitudini. Radical Storage cresce del 100%

Un 2025 da record per Radical Storage, la piattaforma che consente a chi viaggia di trovare e prenotare online uno spazio sicuro dove lasciare le valigie, per qualche ora o per l’intera giornata, in modo semplice e tracciabile. Negli ultimi 12 mesi l’azienda ha registrato una crescita del +100% rispetto allo scorso anno. A trainare l’aumento dei flussi sicuramente il Giubileo di Roma e l’ottima stagione estiva, ma in questo momento anche il grande successo dei mercatini di Natale, gli eventi culturali e un turismo di visita più concentrato, in cui l’esperienza si consuma in uno o due giorni.

“I numeri parlano chiaro – spiega Alessandro Seina Ceo di LeanTeam, la startup che ha dato vita al progetto Radical Storagee -. Nel mese di novembre 2025, Bolzano ha registrato un incremento delle richieste del +61% rispetto al 2024, mentre Trento sale addirittura al +85%. Performance straordinaria per Lucca, dove – complice il Lucca Comics – le prenotazioni di deposito bagagli sono più che raddoppiate (+110%). Ottimi risultati anche all’estero con Parigi che fa un +141% e Londra +126%”.

Il deposito bagagli, un’abitudine consolidata

La crescita di questo business non è solo quantitativa, ma culturale. Il deposito bagagli – per anni un servizio marginale o relegato alle stazioni – è diventato oggi un tassello chiave della “libertà di movimento” del turista moderno, sempre più attento all’ottimizzazione del tempo di visita.

«I nostri risultati dimostrano come il deposito bagagli non sia più un’esigenza occasionale, ma un elemento entrato stabilmente nella routine di viaggio» spiega Stefano Manzi, Country Manager Italia di Radical Storage. «Soprattutto nei centri piccoli e mediamente affollati, dove la visita dura poco e ogni ora è preziosa, i viaggiatori non accettano più di girare con le valigie. Vogliono muoversi, esplorare, vivere la città senza pensieri».

Un modello win-win per territori e attività locali

Radical Storage ha costruito una rete capillare composta da bar, negozi, hotel e attività commerciali che offrono ai viaggiatori uno spazio sicuro per lasciare i bagagli, generando al contempo traffico aggiuntivo e nuove opportunità di business. «I nostri partner locali sono il cuore del progetto» aggiunge Manzi. «Ogni bagaglio consegnato può diventare un potenziale cliente per il territorio. È la sharing economy che funziona perché fa vincere tutti: viaggiatori, attività locali e città che si rendono più accoglienti».

Il turismo del 2025 si sta giocando molto sulla qualità dell’esperienza e sulla gestione del tempo. L’ultimo miglio, quello tra check-in e check-out, è oggi un segmento strategico che incide sulla percezione complessiva del viaggio. Radical Storage – attiva in oltre 1.500 destinazioni nel mondo con più di 10.000 punti deposito – continua a crescere proprio in questa direzione, consolidando un servizio digitale che risolve un’esigenza semplice, concreta e universale.

“Il deposito bagagli è ormai parte integrante del customer journey del turista. Chi viaggia oggi vuole un servizio immediato, prenotabile da smartphone, vicino ai luoghi di interesse. E noi continueremo a investire per digitalizzare e rendere più efficiente questo momento del viaggio, in Italia e nel mondo” conclude Seina.