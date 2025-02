Mercato dei materassi: quali prospettive per il futuro?

Quello dei materassi è sempre stato un mercato interessante a livello mondiale, sia perché la domanda di questi prodotti è, ovviamente, sempre molto elevata, e sia perché le novità che allettano i consumatori non sono affatto rare.

Ma quali sono le prospettive per il futuro? Vale realmente la pena di investire in questo settore? Per rispondere a queste domande è possibile far riferimento ad uno studio condotto da una società assolutamente autorevole, di fama internazionale, quale Statista.

Non esitiamo, dunque, e facciamo il punto sugli aspetti più interessanti.

Il mercato dei materassi è destinato a crescere?

Soffermiamoci subito sul quesito che più riguarda chi sta valutando la possibilità di avviare un business in questo settore: il mercato è il crescita? La risposta è affermativa, senza alcuna ombra di dubbio.

Secondo Statista, infatti, attualmente il settore ha un valore complessivo su scala globale di 35,71 miliardi di dollari americani, una cifra a dir poco considerevole che nei prossimi anni è destinata a salire: tra il 2025 e il 2029, infatti, si ritiene che il settore si svilupperà con CAGR, ovvero un tasso di crescita annuo, del +3,33%.

Che tipo di materassi sono stati considerati in questo studio?

Per questo settore dunque, le prospettive sono assolutamente positive; ma quali sono le tipologie di prodotto considerate in questa statistica?

Statista chiarisce che nel suo report sono considerati i materassi di ogni tipologia, inclusi quelli di ultima generazione quali i “memory”. E’ d’altronde sufficiente dare un’occhiata ad e-commerce del settore come Inmaterassi per notare come siano dedicate categorie esclusive ai materassi memory.

A non essere considerati dallo studio sono soltanto dei materassi estremamente di nicchia e con caratteristiche molto particolari, come ad esempio i materassi pneumatici o quelli ad acqua, i quali rappresentano una percentuale assolutamente esigua della categoria.

L’e-commerce si svilupperà anche in questo settore?

Non si afferma certo nulla di nuovo nel dire che l’e-commerce sia una grande opportunità per le imprese, ma ciò vale anche per i materassi?

I materassi sono in effetti, dei prodotti con caratteristiche particolari, essendo molto ingombranti, e ciò potrebbe far credere che la vendita digitale non sia così fruttuosa, ma i dati affermano tutt’altro.

Secondo Statista, infatti, già oggi oltre la metà delle vendite di materassi si concretizzano su Internet, e la percentuale di vendite online rispetto al totale si svilupperà costantemente negli anni a venire, fino a toccare una percentuale pari a circa il 65% nel 2029.

A questo riguardo, Statista rivela un ulteriore dato che può senz’altro essere prezioso per le imprese più avvedute: la maggioranza degli acquisti online viene effettuata da dispositivi mobile, non può che essere utile, dunque, disporre di e-commerce che assicurino un’esperienza di navigazione ottimale da questo tipo di device.

Quali sono e quali saranno i principali mercati mondiali?

Secondo Statista, oggi il mercato in assoluto più importante per questo settore è quello degli Stati Uniti, completano il “podio”, al secondo e al terzo posto, la Cina e la Germania.

È interessante sottolineare che secondo le previsioni il primato di queste nazioni dovrebbe restare invariato, anche nel relativo ordine, negli anni che verranno; un motivo ulteriore, questo, per cercare di valorizzare i propri commerci verso queste nazioni.

Indicazioni senz’altro utilissime, queste, per le aziende che intendono impostare il proprio business in un’ottica internazionale.