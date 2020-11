Mercato dei preziosi, è made in Campania la prima gioielleria italiana online: app riservata ai dettaglianti

Il primo portale italiano di e-commerce per entrare in gioielleria da casa attraverso il pc e sfogliare il catalogo digitale dei prodotti grazie a un’app dedicata è Made in Campania e nasce dal progetto degli imprenditori Sergio Sorrentino e Valentino Annunziata. La piattaforma è riservata ai dettaglianti che attraverso lo strumento digitale hanno la possibilità di aprire il proprio negozio nell’unico marketplace on line di settore.

“Tra chi dispone di un sito web per la propria attività – ha spiegato Sorrentino – solo il 24,1% commercializza i prodotti del negozio anche attraverso il web. Ecco perché lo strumento da noi ideato assolve ad un duplice scopo: da un lato accompagnare nel mondo dell’e-commerce quelle imprese che non hanno familiarità con questo strumento, e dall’altro favorire l’incremento delle loro vendite e la diffusione dell’oggettistica di produzione italiana”. L’impresa commerciale può allestire la sua vetrina su Gold Place presentando il catalogo dei prodotti in vendita a cui il cliente può avere accesso per scegliere i prodotti da acquistare direttamente online.