Mercato dell’auto in crescita a gennaio





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato italiano delle autovetture apre il 2026 con un segnale incoraggiante. A gennaio le immatricolazioni sono in crescita del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, trainate soprattutto dal forte balzo del noleggio a breve termine. Il confronto con il periodo pre-pandemia resta però negativo: rispetto al 2019 mancano ancora oltre 23 mila vetture, -14%. A gennaio la struttura del mercato mostra una flessione dei privati, che scendono al 57% di quota, mentre crescono le autoimmatricolazioni e soprattutto il noleggio a breve termine, in forte espansione. Le prospettive per l’intero anno rimangono improntate alla cautela. Secondo le stime UNRAE, il 2026 dovrebbe chiudersi con 1,54 milioni di immatricolazioni, solo lo 0,9% in più sul 2025 e ancora quasi il 20% sotto i livelli del 2019. Uno scenario che conferma un mercato stabilizzato, ma lontano da un vero recupero. Sul fronte delle alimentazioni continua il calo di benzina, diesel e GPL, mentre le ibride superano il 52% del mercato. Le elettriche si attestano al 6,6%, in riduzione rispetto ai mesi precedenti ma in crescita su base annua, e le plug-in confermano una dinamica positiva all’8,7%. A livello geografico il Nord Est consolida la leadership con il 30,2% delle immatricolazioni, seguito da Nord Ovest e Centro Italia.

/gtr