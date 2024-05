ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2024 sono state immatricolate 135 mila auto, in aumento del 7,5% rispetto alle 125 mila dello stesso mese dell’anno precedente. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 446 mila, con un aumento del 20,6%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per il 23,2% vetture nuove e per il 76,8% quelle usate.

fsc/gsl