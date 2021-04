Mercato forex in era Covid: dai broker migliori alle valute da monitorare

Le stime sulla ripresa dell’economia mondiale riaccendono il mercato valutario, con movimenti importati nelle ultime settimane da parte delle principali coppie Forex. Ovviamente, la situazione è resa ancor più incandescente dagli effetti della pandemia di Covid-19, con molti Paesi europei che stanno ripristinando il lockdown, nel tentativo di porre un freno all’aumento del numero di contagiati e di persone ospedalizzate.

Per gli investitori si aprono scenari interessanti, specialmente nell’ottica di breve e medio periodo, con lo stesso presidente della Fed, Jerome Powell, che ha indicato come l’inflazione dovrebbe salire nei prossimi mesi ma in modo temporaneo. Alle previsioni sul rialzo dei prezzi si aggiungono altri due aspetti fondamentali, le politiche monetarie espansive delle banche centrali e gli stimoli fiscali in arrivo in Europa con il Next Generation EU e negli Stati Uniti, con il pacchetto da 1.900 miliardi di dollari promosso dal presidente Biden e approvato dal Congresso.

Intanto, l’accelerazione degli USA nel programma di vaccinazione ha causato un netto rialzo del dollaro americano, con una quotazione in crescita in confronto alle principali valute nazionali. L’euro sta risentendo invece del lento ritmo di somministrazione dei vaccini, nonostante le stime della Commissione europea su un possibile incremento del numero giornaliero di immunizzati nel prossimo trimestre, mentre il Regno Unito si distacca dalla UE con 39,59 dosi ogni 100 abitanti secondo i dati del Laboratorio online de IlSole24Ore.

Come scegliere il broker più adatto per il trading Forex

Per investire nel mercato valutario è indispensabile scegliere un intermediario adatto, un operatore autorizzato e affidabile in grado di offrire costi competitivi e strumenti avanzati per l’analisi finanziaria. Per agevolare i trader principianti, gli esperti di Miglioribrokerforex.com propongono una guida completa ai migliori broker forex, una risorsa utile per capire come individuare la piattaforma giusta per investire online sui cross valutari.

Secondo i professionisti del portale specializzato, la scelta del broker richiede molta attenzione, soprattutto per un investitore alle prime armi. In questo caso è consigliabile provare sempre i servizi di trading online attraverso un conto demo, uno strumento fondamentale per sperimentare le soluzioni proposte dall’intermediario senza spendere i propri soldi. Questo tipo di conto simulato, infatti, permette di investire con dei fondi virtuali, per testare le varie funzionalità e scoprire se realmente si tratta dell’operatore più indicato per le proprie necessità d’investimento.

Tra gli aspetti da considerare ci sono le commissioni sugli eseguiti, preferendo possibilmente broker che offrono solo spread contenuti senza costi fissi, la qualità di grafici e indicatori per l’analisi finanziaria, l’efficienza nell’esecuzione degli ordini e gli strumenti di gestione del rischio come stop loss e take profit. Naturalmente, il broker Forex deve essere autorizzato, quindi è necessario verificare le licenze dell’intermediario e controllare che siano valide in Europa.

Le valute da tenere d’occhio nelle prossime settimane

Per quanto riguarda le valute da monitorare, senza dubbio il cambio euro dollaro rimane l’osservato speciale del Forex. L’aumento della volatilità è un chiaro segnale delle aspettative degli investitori, attenti all’incremento dei rendimenti obbligazionari USA, agli sviluppi dei piani di vaccinazione contro il Covid-19, all’inflazione in crescita e alle prospettive macroeconomiche in miglioramento.

Nel frattempo prosegue l’apprezzamento della sterlina, sempre più forte sulla moneta unica dopo aver raggiunto i massimi da un anno a questa parte, mentre in confronto al biglietto la divisa di Sua Maestà ha ottenuto una quotazione che non toccava da aprile 2018. Il franco svizzero continua a indebolirsi rispetto all’euro, con l’export elvetico che respira e si prepara al rilancio per il 2021. Anche lo yen giapponese si sta svalutando in confronto al dollaro statunitense e all’euro, proponendo l’economia del Sol Levante come una delle più promettenti per il post-Covid.

Tra le valute esotiche il real brasiliano non sembra voler arrestare la sua corsa al ribasso, trainata dal peggioramento della crisi sanitaria nel Paese sudamericano e dalla mancanza di una strategia da parte del governo brasiliano. I mercati emergenti sono visti come i grandi protagonisti della ripartenza economica globale del 2021, quindi sarà necessario prestare attenzione alle performance delle divise locali, sebbene nel corso dell’anno sia stimato un progressivo rialzo delle principali valute esotiche con il miglioramento delle condizioni macroeconomiche mondiali.