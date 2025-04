Mercato immobiliare, a Napoli crescono i contratti a canone agevolato. Case per i fuorisede, è emergenza

Il mercato immobiliare residenziale della locazione a Napoli nel 2024 ha registrato un incremento del tre per cento, con un volume di 19 mila nuove case locate. LE’ quanto si legge nel Rapporto “La casa in locazione in Italia e in Europa” di Scenari Immobiliari e Abitare Co., presentato oggi a Milano durante il Forum Locazione 2025.

Napoli, si legge nel Rapporto, “appoggia gran parte della sua economia sulla forza turistica, che ha la capacità di attrarre ingenti flussi nazionali e internazionali, ma nello stesso tempo crea una seria criticità nella struttura del mercato residenziale. La crescita maggiore ha riguardato i contratti a canone agevolato, che sono aumentati in numero e in valore di canone medio, il quale ha superato quello dei contratti ordinari, condizione fortemente influenzata da uno stock immobiliare residenziale di qualità ridotta. Il comune, inoltre, registra una mancanza di residenze universitarie private e un numero di posti letto a disposizione in strutture convenzionate insufficiente; di conseguenza, la pressione abitativa derivante dagli studenti fuori sede viene indirizzata quasi completamente sul mercato abitativo ordinario”.

La casa in locazione in Italia e in Europa – il report di Scenari immobiliari