Mercato immobiliare, a Napoli è ripresa. Le agenzie e Nomisma: Compravendite in crescita

È stato e continua ad essere un anno di grandi incertezze, ma non per il mercato immobiliare residenziale, che al contrario ha visto interesse in continua crescita, potenzialità e aumentata volontà all’acquisto, fino a compravendite portate a termine in tempi ragionevoli, tutto grazie a maggior tempo a disposizione degli acquirenti che hanno potuto dedicarsi alla ricerca di immobili, alla disponibilità di numerose banche nel favorire l’accesso ai mutui con le migliori condizioni economiche, e non ultima, la naturale conseguente spinta alla positività, dopo la brusca sospensione dello scorso anno, acquisita grazie al vaccino che dovrebbe permettere un ritorno alla normalità sanitaria a partire dal prossimo anno. L’interesse per l’acquisto della propria abitazione o di una casa come investimento per i propri figli bambini o adolescenti è sempre più pressante e si riflette in una maggiore dinamicità del mercato residenziale, evidenziando nel primo semestre 2021 una domanda di acquisto in crescita, mentre ancor meglio per la seconda parte del 2021, gli operatori hanno avuto modo di prevedere un moderato aumento del numero delle compravendite e delle locazioni di abitazioni, a fronte di una possibile lieve flessione dei canoni e dei prezzi di mercato. Un trend che riguarda le maggiori città italiane, ma che esaminato in ambito napoletano e campano in generale, è ancora più spinto e riflette l’ottimismo condiviso dagli addetti ai lavori: “Paradossalmente il Covid è stato una scossa per il mercato immobiliare, che sta vivendo una ripresa – ha dichiarato Stefano Mazza amministratore Leonardo Immobiliare – grazie a mutui concessi, tempo per dedicarsi alla ricerca dell’immobile e volontà di avere una casa più adeguata alle proprie esigenze. I prezzi tra l’altro si mantengono stabili e come testimoni privilegiati, tra i dati che abbiamo fornito a Nomisma, sulla valutazione dell’andamento del mercato immobiliare, rileviamo la preferenza delle zone Vomero/ Arenella per i servizi e la vivibilità del quartiere, ma a Napoli va bene anche Montecalvario, Fuorigrotta, ed altre zone, mentre la periferia soffre sempre un poco al confronto. In ogni caso possiamo già intravedere un trend positivo per i prossimi sei mesi con aumento del numero di compravendite, prevedendo nel prossimo quinquennio tassi che resteranno bassi, prodromo però di un successivo possibile rialzo dei prezzi.” Ed ancora secondo Gabetti e Grimaldi Franchising, ha dichiarato Michele Nazzaro Franchising Manager: “Nel primo semestre 2021, anche a Napoli il mercato residenziale ha segnato una crescita evidente, con volumi di compravendita, pari al periodo pre-covid dimostrando di essere il settore immobiliare più resiliente. Tassi di mutuo ancora molto convenienti ed incentivi fiscali sulla ristrutturazione e riqualificazione degli immobili e degli edifici stanno contribuendo a questo trend positivo, confermato dalla stabilità dei prezzi”.