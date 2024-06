Mercato immobiliare, Fimaa: Napoli unica grande città italiana in salute

“Il mercato immobiliare a Napoli tiene e ha un valore ancor maggiore se confrontato con la crisi di Milano, Roma o Torino. Stiamo facendo un lavoro di grande rilevanza e sempre più viene valorizzata la nostra professionalità. Il boom di Napoli grazie al turismo, all’attenzione per la città dovuta anche allo scudetto dello scorso anno, ai tanti set cinematografici, alle eccellenze enogastronomiche hanno attirato tanti investimenti a Napoli ma non solo”. Lo ha dichiarato Vincenzo De Falco, vicepresidente nazionale Fimaa e presidente Fimaa Campania nell’ambito della presentazione del nuovo “Osservatorio dei valori immobiliari di Napoli e provincia”, che si è svolto presso il Circolo Canottieri. “Napoli oggi ha un notevole potenziale economico in tanti settori – ha aggiunto De Falco – e quello immobiliare lo è particolarmente in questa fase e merita una grande attenzione per lo sviluppo della nostra economia e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”. All’iniziativa è intervenuto Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli, il quale ha sottolineato che “la premessa di ogni positiva attività economica sono la trasparenza e legalità garantita anche dai professionisti del settore. In tale direzione è anche importante il rapporto costante di confronto con le istituzioni necessario per esempio sui temi del food e degli affitti brevi”.