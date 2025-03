Mercato immobiliare in crescita in Italia

ROMA (ITALPRESS) – È in crescita il mercato immobiliare in Italia. Secondo i dati Istat, nel secondo trimestre 2024 le compravendite sono state oltre 245 mila, in crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente del 4,2% su base annua. Nel dettaglio, il comparto delle abitazioni è in rialzo al Nord, mentre è in flessione al Centro, al Sud e nelle Isole. Le compravendite di immobili a uso economico sono invece in calo al Nord, al Centro e nelle Isole, mentre sono in rialzo al Sud. Il 93,7% delle compravendite riguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo. In aumento anche i mutui, che salgono nel secondo trimestre 2024 del 5,6% rispetto al precedente e dell’8,6% su base annua. A trainare l’aumento dei mutui è soprattutto il Nord Ovest, con un rialzo annuo del 21%.

gsl