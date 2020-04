Mercato immobiliare, Napoli: nel 2019 compravendite giù del 2,9%. In 10 anni -38% le quotazioni (ma non in centro)

Nella seconda parte del 2019 i valori immobiliari di Napoli sono aumentati del 2,2%, rispetto al primo semestre 2019. Per quanto riguarda il volume delle transazioni nel secondo semestre del 2019, rispetto al secondo semestre 2018, c’è stata una diminuzione del -2,2%. Se consideriamo l’intero anno nel 2019 il calo delle compravendite è stato del -2,4%, per un totale di oltre 7.400 scambi (elaborazione Ufficio Studi Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate). I tempi di vendita nel capoluogo campano si attestano intorno a 85 giorni, in continua diminuzione rispetto ai semestri precedenti e più brevi rispetto alla media delle grandi città italiane che è di 122 giorni. Negli ultimi 10 anni le quotazioni di Napoli sono diminuite del 38%, con un andamento peggiore rispetto alla media nazionale che si attesta al -30,8%. Contrazione più contenuta per le aree centrali della città che nello stesso arco temporale hanno perso il 24,9%, bene anche le macroaree Flegrea-Fuorigrotta e Vomero Arenella che hanno perso rispettivamente il 28,2% ed il 33,2%. La macroarea con il peggior andamento è stata quella della Collina che negli ultimi 10 anni ha perso il 51,0% del proprio valore.

Mercato vivace nel Centro Storico

Mercato vivace nel Centro Storico, dove nell’ultimo semestre si registra un ulteriore aumento della richiesta da parte di investitori che intendono avviare attività di B&B e affittacamere per turisti. Si tratta di un fenomeno in crescita in questa area della città. Chi acquista con questo scopo si focalizza su soluzioni dai 120 mq a salire, i cui valori partono da 200 mila euro, mentre chi intraprende la strada della casa vacanza o dell’affittacamere preferisce monolocali e bilocali dal valore compreso tra 40 e 120 mila euro. Il canone di una stanza oscilla tra 40 e 70-80 euro al giorno. La zona intorno al Duomo è quella più gettonata ma la carenza di offerta sta portando molti investitori a puntare anche su quartieri più popolari come Forcella e Sanità che stanno subendo un processo di riqualificazione. Sono sempre meno coloro che ricorrono alla locazione classica, grazie alla buona domanda di studenti universitari e personale medico impiegato nel Policlinico: in questo caso il canone di un bilocale è di 500-550 euro al mese ed i contratti più utilizzati sono quelli a canone libero oppure a carattere transitorio. Su via Duomo, corso Umberto ed adiacenze, dove sono presenti tipologie storiche risalenti al ‘700-‘800 i valori per un immobile in buono stato sono di 2400 euro al mq. I top prices si raggiungono nella zona compresa tra la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e piazza Vincenzo Bellini perché i palazzi sono di notevole pregio artistico e architettonico e le strade sono più ampie e luminose. Qui si toccano i 3000 euro al mq con punte di 4000 euro al mq per le soluzioni più piccole. Quotazioni simili anche nelle vie San Sebastiano, Mezzocannone, Santa Chiara, Benedetto Croce e la chiesa di San Domenico Maggiore, area sempre molto apprezzata perché comoda ai servizi. Valori più bassi, 800-1000 euro al mq, si segnalano per le abitazioni presenti nei vicoli. Numerosi i lavori che interessano la zona del centro della città al fine di renderla sempre più attrattiva per i turisti. Si attende l’apertura della fermata della metropolitana ”Duomo”.

Ripresa dei valori a corso Umberto e corso Lucci

Nell’area corso Umberto e corso Lucci si registra una ripresa dei valori. A muoversi prevalentemente investitori che acquistano per mettere a reddito l’immobile. Questi ultimi si orientano soprattutto su monolocali e bilocali su cui investire cifre non superiori a 80 mila euro che poi sono destinati ad affitto turistico oppure a studenti universitari. In genere si orientano su immobili popolari e civili che si trovano nei pressi della Stazione. La zona più popolare è quella di Case Nuova che si sviluppa intorno a corso Lucci dove ci sono immobili del XIX secolo che si valutano a 800-1000 euro al mq. Piacciono anche le case situate su corso Umberto in particolare nel tratto più vicino a corso Garibaldi. Per una soluzione in buono stato si spendono mediamente 2000 euro al mq. Meno costosi gli immobili che si trovano su corso Garibaldi che si sviluppa verso via Nuova Marina. In entrambe le zone i valori sono più contenuti: su via Marina per abitazioni costruite negli anni ’70 le quotazioni sono di 2000 euro al mq così come su corso Garibaldi dove le case da ristrutturare costano 1200 euro al mq e quelle ristrutturate hanno valori di 2000 euro al mq. Le soluzioni più prestigiose possono raggiungere picchi di 3500 euro al mq.



Si investe nella zona bassa del Tribunale e a Forcella

Sul mercato delle locazioni si registra una buona domanda che arriva da lavoratori e studenti fuori sede: la domanda, pertanto, si focalizza sui bilocali che costano intorno a 650 euro al mese. Nella seconda parte del 2019 le quotazioni delle abitazioni nella zona di Garibaldi – Arenaccia – Ferrovia – Tribunali sono rimaste stabili. Si tratta di un’area a ridosso del centro storico dove hanno acquistato sia come prima casa e sia per investimento. Quest’ultima tipologia è in aumento, in particolare nella zona Bassa del Tribunale e a Forcella dove i valori sono più bassi rispetto alla zona del Duomo. Infatti, si segnalano prezzi medi di 2000-2100 euro al mq per abitazioni ristrutturate e 1500 euro al mq per quelle usate. L’interesse da parte di investitori intenzionati ad avviare attività ricettive, negli ultimi anni, ha cambiato il volto di questi quartieri dove hanno chiuso attività di abbigliamento per lasciare spazio alla ristorazione e alla somministrazione che hanno reso le zone più vivaci e sicure. La maggioranza degli immobili che si sviluppano intorno a corso Garibaldi sono soluzioni ex Risanamento costruiti ante ’67. Su molti di questi vanno avanti interventi di riqualificazione delle facciate. Le quotazioni più elevate si raggiungono su corso Garibaldi, dove per un buon usato si spendono mediamente 2000 euro al mq. Punte di 3000-4000 euro al mq si possono toccare su soluzioni storiche di pregio su via Tribunali. Le quotazioni scendono nelle traverse di corso Garibaldi ed arrivano a 1200 euro al mq.

Prezzi in calo nella macroarea Vomero-Arenella

In ribasso dello 0,2% i prezzi immobiliari della macroarea di Vomero- Arenella. In particolare, sono diminuiti i prezzi nell’omonimo quartiere. La motivazione è legata più che altro alla location degli immobili venduti ovvero nel tratto in salita, meno servito e con pochi locali commerciali. La maggioranza delle compravendite ha interessato famiglie che si sono orientate su tagli più grandi perché hanno realizzato un acquisto migliorativo. I prezzi della zona vanno da 3000 a 4000 euro al mq: i valori più elevati si registrano nel tratto di via Castellino che va da via d’Amelio a via Montedonzelli, mentre quelli più contenuti si segnalano nel tratto in salita che va oltre via Montendonzelli. Valori di 4000 euro al mq anche in via Fontana. Buona domanda anche sul mercato delle locazioni che registra canoni di 900 euro al mese per un trilocale che scende a 750 euro al mese quanto più ci si allontana dal centro.