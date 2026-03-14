Mercato residenziale, continua il trend positivo: a Napoli 8.031 compravendite nel 2025 (+3,4%)

Il 2025 conferma la crescita del desiderio di casa degli italiani, e il mercato residenziale nazionale ne dà una conferma concreta.Secondo l’analisi della società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni Abitare Co. sulla base dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 le compravendite residenziali sono aumentate del +6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 765.284 transazioni. I valori delle compravendite crescono in quasi tutte le principali città metropolitane, eccetto Firenze che ha segnato -14% con 4.644 transazioni, prosegue il comunicato. Tra le altre città, gli aumenti maggiori si registrano a Bologna (+17% e 6.090 transazioni) e Palermo (+9,8% e 7.141 transazioni). Positive anche Torino (+6,8% e 16.151 transazioni), Roma (6,3% e 37.293 transazioni), Genova (5,7% e 9.273 transazioni), Milano (4,9% e 25.173 transazioni) e Napoli (3,4% e 8.031 transazioni).

Da Nord a Sud, prezzi in aumento nel mercato residenziale. Se le compravendite tornano a crescere, anche i prezzi raccontano un mercato in evoluzione. Secondo i dati elaborati da Abitare Co., nel 2025, rispetto all’anno precedente, i prezzi sono cresciuti a livello nazionale del 4,6%, con Milano che guida la classifica della città più care con oltre 5.700 euro al metro quadro, registrando una crescita del 4% rispetto all’anno precedente. Sul podio tra le città più care anche Firenze (4.600 euro al metro quadro e +3,5%) e Roma (3.800 euro al metro quadro e 2,7%). Prezzi, conclude il comunicato, in crescita anche a Bologna (3.600 euro al metro quadro e +3,8%), Napoli (3.100 euro al metro quadro e +2,5%), Torino (2.800 euro al metro quadro e 2,3%), Genova (2.100 euro al metroquadro e +2,7). Chiude la classifica Palermo, con prezzi sui 1.900 euro al metro quadro ma con una crescita del +4% rispetto al 2024.