Mercato San Severino, sequestrato un impianto di trattamento di rifiuti speciali

A Mercato San Severino, nel Salernitano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, i carabinieri del Noe di Salerno hanno sequestrato un impianto di trattamento di rifiuti, anche speciali pericolosi. Il provvedimento è frutto di indagini legate a illeciti sversamenti da parte di imprese attive nelle aree del bacino idrologico del fiume Sarno e episodi di abbandono di rifiuti; a ottobre scorso, è emerso che presso l’impianto venivano effettuate operazioni di stoccaggio di cuoio conciato contenente cromo, imballaggi, pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici, fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, adesivi e sigillanti di scarto, nonché assorbenti, materiali filtranti e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, eccedendo di oltre 130 tonnellate i limiti massimi giornalieri consentiti. Tutte le attività venivano eseguite in violazione alle prescrizioni contenute nel Testo Unico Ambientale e alla normativa antincendio. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 2 milioni di euro. “Bene operazione dei Carabinieri del Noe a Mercato San Severino. Bisogna mantenere alta l’attenzione sul fiume Sarno per promuovere un nuovo paradigma capace di coniugare bonifica e tutela del territorio”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sull’operazione dei Carabinieri del Noe di Salerno coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha portato al sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non.