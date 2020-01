Mercato San Severino, vince un milione giocando un euro

MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. La serata di venerdì 3 gennaio 2020 è stata infatti particolarmente fortunata per un giocatore di Mercato San Severino in provincia di Salerno che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 1, 14, 19, 21 e 48.La vincita milionaria di Mercato San Severino è la 93esima dalla nascita del gioco e la prima del 2020. Fino ad oggi il MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 228 milioni di euro, con 26.672 vincite da 1.000 euro.