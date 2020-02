Mercatone Uno, “2 offerte affidabili per 11 punti vendita”

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Sono state positivamente valutate finora le offerte presentate da 2 soggetti imprenditoriali ritenuti affidabili”. E’ quanto riferiscono i commissari straordinari di . Le due offerte, si rileva, riguardano l’acquisizione di 11 punti vendita, di cui 7 la prima e 4 la seconda. Le offerte prevedono nel complesso il trasferimento di tutti i 365 lavoratori ivi occupati, così come risultanti negli ultimi dati riportati nell’istanza di proroga della Cigs. Proseguono intanto le trattative con altre primarie aziende per la cessione degli altri punti vendita disponibili al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il ceto creditorio.

Le relative proposte di aggiudicazione, riferiscono in una nota i Commissari, saranno sottoposte al vaglio preventivo del Comitato di Sorveglianza per l’autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico. Non appena ottenuto il relativo decreto, i Commissari avvieranno la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 47 della l. 428/90.

Relativamente alle notizie apparse sulla stampa, in ordine all’esito del giudizio di primo grado del procedimento penale promosso nei confronti dei sei imputati del reato di bancarotta fraudolenta delle società in bonis del gruppo Mercatone Uno, i Commissari, si legge nella nota, non appena depositate le motivazioni della sentenza, “valuteranno tempestivamente, con il supporto degli attuali consulenti legali, gli effetti e le ripercussioni che questa decisione può avere sulla Procedura di Amministrazione Straordinaria; non escludendo, allo stato, alcuna soluzione utile e idonea a consentire il massimo soddisfacimento della massa creditrice”.