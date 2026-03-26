Mercedes-AMG annuncia la nuova GT3 e la Black Series

ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso anno Mercedes-AMG ha attirato grande attenzione con la Concept AMG GT Track Sport. Gli appassionati AMG di tutto il mondo si sono chiesti quale fosse il legame tra questo spettacolare concept e un’ulteriore evoluzione della famiglia GT. Oggi arriva la risposta: la concept car rappresenta la piattaforma tecnologica per ben due modelli ad altissime prestazioni. Costituisce infatti la base per la nuova Mercedes-AMG GT3 e per la futura Mercedes-AMG GT Black Series, ampliando così l’attuale famiglia GT con due nuovi modelli. Con questo progetto, il marchio di Affalterbach ribadisce ancora una volta la propria ambizione di definire nuovi standard, sia nel Customer Racing sia su strada. La variante omologata per la circolazione stradale della concept car funge da modello di omologazione per la futura GT3. Il nome “Track Sport” è stato scelto deliberatamente, come ponte tra le prestazioni senza compromessi in pista della Mercedes-AMG GT3 e le performance estreme, ma omologate per la strada, che da sempre caratterizzano i modelli Black Series. Dall’ottobre 2025, il prototipo – caratterizzato da una livrea camouflage con accenti giallo-verdi e rossi – è stato sottoposto a intensi test dinamici su piste di prova e circuiti. Oltre al circuito interno di Immendingen, i test hanno incluso Bilster Berg, Portimào e Monteblanco. Con l’avvio della fase di test sul Nùrburgring Nordschleife, prende ora il via una nuova fase di sviluppo. Anche la definizione cromatica è ora chiara: il rosso rappresenterà in futuro la Mercedes-AMG GT3 come elemento centrale della livrea Mercedes-AMG Motorsport, mentre il giallo-verde identificherà la Mercedes-AMG GT Black Series.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

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