Mercedes-Amg C 43 4Matic, ancora più potente ed efficiente

ROMA (ITALPRESS) – Grazie ad una tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1, l’ultima generazione di Mercedes-Amg C 43 4Matic, disponibile sia in versione berlina che station-wagon. fissa nuovi parametri di riferimento sul fronte delle soluzioni propulsive innovative, Dopo il debutto a bordo di Mercedes-Amg SL 43, arriva anche su Classe C il motore quattro cilindri Amg da 2,0 litri, primo propulsore di serie al mondo con turbocompressore a gas di scarico elettrico. La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull’intera gamma di regime, assicurando una sensazione di guida ancora più sportiva. Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 V, che fornisce energia anche all’alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG).

Abbinato alla Mercedes-Amg C 43 4matic, il motore eroga 300 kW (408 CV) e può contare sull’effetto boost aggiuntivo di 10 kW (14 CV) dell’RSG, sfruttabile temporaneamente in alcune situazioni di marcia. Asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale permanente 4Matic Performance AMG con ripartizione della coppia a favore della coda, cambio 9G Speedshift Mct amg con frizione a bagno d’olio e assetto Ride Control Amg con sospensioni attive contribuiscono anch’essi ad accentuare la sportività di questo modello. In linea con la dotazione tecnologica, il design degli esterni e degli interni sottolinea con le caratteristiche proprie del marchio il carattere orientato alle alte prestazioni della Nuova Mercedes-Amg C 43 4Matic.

– foto ufficio stampa Mercedes Benz Italia –

(ITALPRESS).