Mercedes-Amg Glc, performance da Suv ad alte prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – Maggiore potenza, un’offerta ampliata di equipaggiamenti, più piacere di guida: la nuova Mercedes-Amg Glc raccoglie un’eredità di grande successo introducendo importanti innovazioni. Questo nuovo SUV high-performance è disponibile in due livelli di prestazioni e allestimenti: il modello d’ingresso, Glc 43 4Matic e il primo SUV ibrido ad alte prestazioni, Glc 63 S E Performance. A bordo di Glc 43 4Matic, il motore Amg a quattro cilindri da 2,0 litri con turbocompressore elettrico a gas di scarico offre ben 310 kW (421 CV) e dispone di un’ulteriore spinta di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia. L’asse posteriore sterzante di serie, la trazione integrale permanente con ripartizione della coppia al posteriore, il cambio Amg Speedshift Mct 9G con frizione di avviamento in bagno d’olio e le sospensioni Amg Ride control con Adaptive Damping System contribuiscono all’esperienza di guida dinamica.

Il powertrain ibrido esclusivo di Mercedes-Amg nella Glc 63 S E Performance combina il motore turbo Amg da 2,0 litri con un’unità di propulsione elettrica (EDU) sull’asse posteriore, per un’esperienza di guida entusiasmante ad alta efficienza.

Oltre alla spinta chiaramente percepibile, il layout ibrido indipendente garantisce anche una distribuzione equilibrata dei pesi, a vantaggio della dinamica di guida e della maneggevolezza in egual misura. La potenza di sistema di 500 kW (680 CV) e la coppia massima di sistema di 1020 Nm consentono prestazioni di guida impressionanti: L’accelerazione da fermo a 100 km/h richiede solo 3,5 secondi e termina a 275 km/h, regolati elettronicamente. Negli esterni e negli interni, numerosi dettagli specifici Amg sottolineano in egual misura il carattere dinamico e di alta qualità delle nuove varianti di Mercedes-Amg Glc. Nel design esterno, questi includono la griglia del radiatore specifica Amg con listelli verticali e la grembiulatura anteriore Amg con flics, prese d’aria sportive ed elementi cromati. I flics, le grandi prese d’aria e le barriere d’aria dirigono il flusso d’aria in modo specifico per le varie funzioni. Le soglie laterali armoniosamente integrate, la grembiulatura posteriore in stile diffusore (Glc 43) o il pannello diffusore aggiuntivo (Glc 63 S) e i due doppi terminali di scarico (rotondi sul Glc 43, trapezoidali sul Glc 63 S) completano il design. Nell’abitacolo, i sedili Amg in Artico/microfibra Microcut Amg con grafiche e rivestimenti di grande impatto aggiungono un ulteriore tocco di sportività. Come optional sono disponibili rivestimenti in pelle e nappa con stemma Amg in rilievo nei poggiatesta anteriori. Come optional sono disponibili anche i sedili Performance Amg. Il sistema di infotainment Mbux comprende diversi display e funzioni specifiche Amg. Queste includono visualizzazioni speciali nel quadro strumenti, sul display centrale multimediale orientato in verticale nella console centrale e sull’head-up display opzionale.

