Mercedes-Benz, arrivano cinque serie speciali

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 terrà a battesimo ben cinque nuove serie speciali realizzate da Mercedes-Benz Italia per offrire su diversi segmenti, un modello unico, caratterizzato da un elevato vantaggio/cliente. Protagoniste di questa nuova primavera della Stella: Classe B ed EQA Street Edition, GLA Tech Edition, GLB Seaside Edition, Classe C Station Wagon Travel Edition e CLE Coupè Lifestyle Edition, ognuna con un’identità fortemente distintiva e una dotazione esclusiva che ne esaltano il posizionamento, anche attraverso elementi firmati MANUFAKTUR, il programma di personalizzazione della Stella che rende ogni Mercedes unica ed individuale.

Un orologio, un gioiello o un capo di abbigliamento rappresentano l’espressione di chi li indossa, e lo stesso vale anche per un’automobile che, soprattutto nei segmenti premium, è spesso lo specchio di una personalità, di una passione, di uno stile di vita. Un fil rouge che ha ispirato quattro inedite serie speciali, realizzate dal team Product Management di Mercedes-Benz Italia per assecondare le diverse attitudini e individualità dei propri clienti, in segmenti differenti: dalla Sport Tourer ai Coupè, passando per SUV e Station Wagon. Caratterizzate da allestimenti e colorazioni esclusive, oltre che per l’unicità ‘limited edition’ tutti i modelli presentano un vantaggio cliente, compreso tra il 50 e l’84% del valore degli equipaggiamenti offerti.

“Spingere la personalizzazione di un modello oltre il semplice elemento di dettaglio ci permette di soddisfare quel profondo desiderio di individualità che è una caratteristica distintiva dei marchi premium. Queste quattro serie speciali, che rappresentano una parte importante della nostra offerta per il 2025 oltre a rispondere a questa esigenza, ci permettono di conferire ancora più carattere ai cinque modelli coinvolti sottolineandone il posizionamento e assicurando a chi le scegli qualcosa di unico con un significativo vantaggio economico” dice Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.



Classe B Street Edition è un invito a riscoprire l’elegante funzionalità delle Sport Tourer nell’utilizzo di tutti i giorni. Dopo aver raccolto il testimone della prima generazione di Classe A, un modello iconico di cui ha ricalcato un concept vincente che unisce dimensioni esterne contenute una spiccata abitabilità, è oggi l’unica Sport Tourer disponibile nel segmento premium. Un’unicità resa oggi ancora più attraente grazie alla Street Edition, realizzata sulla base della 180 d Progressive Advanced Plus. Questa special edition presenta

di serie un’offerta di contenuti aggiuntivi orientati principalmente al comfort e alla sicurezza. Tra questi spiccano il Pacchetto parcheggio con telecamere a 360°, il Blind Spot Assist, il DISTRONIC, la Smartphone Integration ed il climatizzatore automatico COMFORTMATIC.

Dal punto di vista estetico Classe B Street Edition disponibile in tutte le colorazioni metallizzate o pastello presenti a listino, si distingue per gli interni in ARTICO nero, il cielo in tessuto nero e i vetri oscurati. Un allestimento mai così ricco, con un vantaggio cliente dell’84% rispetto alle dotazioni offerte.

EQA Street Edition porta i vantaggi delle serie speciali nel mondo full electric della Stella, su uno dei modelli di maggior successo. Basata sulla versione 250 + Progressive Advanced Plus, la Street Edition porta a bordo di EQA una ricca dotazione di equipaggiamenti orientati principalmente al comfort e alla sicurezza. Tra gli highlight di questa serie speciale troviamo il Pacchetto parcheggio con telecamere a 360°, il DISTRONIC, la Smartphone Integration, i sedili a regolazione elettrica con memoria, i rivestimenti in ARTICO nero, i cerchi in lega leggera da 19″ e i vetri oscurati.

Per il colore è possibile scegliere tra metallizzato o pastello, in tutte le varianti disponibili a listino. Nel caso della EQA 250 + Street Edition il vantaggio cliente è dell’80% rispetto al valore degli options. GLA Tech Edition raccoglie l’eredità concettuale di una special edition di grande successo e la ripropone in combinazione con uno dei modelli più desiderati e richiesti del mondo Mercedes-Benz. Disponibile con motorizzazione 200 d e 250 e, basata sulla versione AMG Line Advanced Plus, la Tech Edition si distingue per una dotazione esclusiva incentrata su contenuti tecnologici come il Pacchetto parcheggio con telecamere a 360°, il Blind Spot Assist, il DISTRONIC, la Smartphone Integration, il climatizzatore automatico COMFORTMATIC e i MULTIBEAM LED.

Anche dal punto di vista estetico e di comfort GLA Tech Edition offre una dote di equipaggiamenti particolarmente significativa tra cui il tetto panorama, gli elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale e una vernice metallizzata o pastello a scelta tra quelle disponibili a listino. Per gli interni, oltre alla tappezzeria in ARTICO / microfibra MICROCUT nero, è disponibile anche quella in ARTICO / microfibra MICROCUT marrone bahia. Una ricca dotazione di serie che, a bordo della Tech Edition, eleva il vantaggio cliente rispetto al valore degli option fino al 75%.

GLB Seaside Edition, proposta nell’affascinante Blu Spettrale metallizzato, regala al più anticonformista dei SUV della Stella una forte caratterizzazione sportiva grazie all’estetica dell’AMG Line Advanced Plus con cerchi in lega AMG da 20′ e Pacchetto Night e all’inconfondibile firma luminosa dei MULTIBEAM LED. Internamente l’abitacolo è impreziosito dal tetto panorama e da elementi decorativi in legno di tiglio nero a poro aperto. Smartphone Integration, Climatizzatore automatico COMFORTMATIC e DISTRONIC sono invece gli ambasciatori di un’offerta tecnologica e legata al comfort altrettanto spinta. Disponibile in due motorizzazioni, 200 d e 200 d 4MATIC, GLB Seaside Edition offre un vantaggio cliente rispetto agli options che va oltre il 65%.

Classe C Station Wagon Travel Edition è l’occasione per tornare a viaggiare a bordo di una station wagon della Stella: la perfetta sintesi tra il comfort di una berlina, l’abitabilità di un SUV e l’eleganza sportiva di un modello indifferente alle mode. Proposta in due motorizzazioni, C 220 d 4MATIC e C 300 de 4MATIC con tecnologia ibrida EQ, e sviluppata sulla base della versione AMG Line Advanced Plus, la Travel Edition offre un’importante dotazione di serie che include il DISTRONIC, il pacchetto tecnico (solo per C 220 d 4MATIC) con sospensioni adattive e asse posteriore sterzante, la consolle centrale ad effetto metallico, le DIGITAL LIGHT, il Fine Particular sensor e i Vetri acustici. Infine, il Pacchetto ENERGIZING Plus, attraverso il quale guidatore e passeggero possono beneficiare delle funzioni massaggio e climatizzazione dei sedili anteriori eleva ad un livello superiore le dotazioni legate al benessere di bordo.

A sottolinearne la sportività il Pacchetto Night con Cerchi in lega AMG da 19′. Classe C Station Wagon Travel Edition può essere ordinata in una qualsiasi delle colorazioni metallizzate o pastello disponibili a listino e garantisce un risparmio del 59% rispetto al prezzo della dotazione offerta di options presenti a bordo.

CLE Coupè Lifestyle Edition rende ancora più prezioso ed esclusivo l’iconico coupè della Stella, con la possibilità di scegliere tra tre varianti di personalizzazione accomunate dall’inconfondibile look dell’AMG Line.

La Lifestyle Edition viene proposta con vernice metallizzata Blu Spettrale abbinata ad interni in ARTICO Beige latte macchiato (disponibile a richiesta, con sovrapprezzo, anche in pelle e Pelle Nappa). La seconda configurazione si presenta, invece, con vernice metallizzata Grigio Grafite ed interni in ARTICO Marrone Siena (lo stesso colore è disponibile a richiesta, con sovrapprezzo, anche in Pelle o Pelle Nappa). La terza scelta presenta, invece, esterni in Grigio Alpi MANUFAKTUR, abbinati ad un allestimento interno in ARTICO nero o in ARTICO/Microfibra MICROCUT, anche in questo caso con l’opzione, a richiesta, della Pelle o della Pelle Nappa nera.

Per tutte le configurazioni il design esterno è arricchito dal Pacchetto Night, il tetto panorama e dai cerchi in lega AMG da 20′. Gli interni sono, invece, impreziositi dagli inserti in legno nero. Dal punto di vista tecnologico, CLE Coupè Lifestyle Edition offre di serie il DISTRONIC, le DIGITAL LIGHT e il pacchetto tecnico con sospensioni adattive e asse posteriore sterzante. CLE Coupè Lifestyle Edition offre un vantaggio cliente intorno al 50% rispetto all’allestimento presente di serie.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).