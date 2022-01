Mercedes-Benz collabora con Luminar per sistemi di guida automatizzATA

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz e Luminar Technologies, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia automobilistica, hanno annunciato una partnership per accelerare lo sviluppo delle future tecnologie di guida automatizzata. Elemento centrale è il miglior accesso alle nuove tecnologie e alle competenze globali. La nuova partnership con Luminar sottolinea la politica di Mercedes-Benz di espandere continuamente la propria rete di partner tecnologici di alto livello e fornitori per passenger cars. L’intento della partnership è sfruttare la tecnologia lidar, centrale per Luminar, con l’obiettivo di industrializzarla e integrarla nella gamma di serie della Stella. Accorciando i cicli di sviluppo e rafforzando le partnership tecnologiche, Mercedes-Benz punta a garantire le tecnologie più avanzate ai propri veicoli.

