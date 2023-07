Mercedes-Benz Connect Package, per una migliore esperienza a bordo

ROMA (ITALPRESS) – Sul Mercedes me Store, è disponibile per la prima volta il Mercedes-Benz Connect Package, che riunisce le precedenti offerte di digital extras in un’unica soluzione, garantendo la migliore esperienza a bordo delle automobili della Stella. Con l’introduzione della nuova logica di offerta, i clienti possono contare oggi su una proposta semplice e trasparente per tutti i digital extras, che si adatta alla perfezione alle loro preferenze ed esigenze personali. Il pacchetto offre un vantaggio cliente del 55% rispetto all’attuale pacchetto Excellence, oltre a un significativo upgrade di funzioni e servizi.Il lancio del Mercedes-Benz Connect Package semplifica e completa l’offerta dei digital extras a bordo delle vetture della Stella, garantendo così una customer experience senza compromessi. Il Mercedes-Benz Connect Package sostituisce i pacchetti ‘Remote Packagè, ‘Navigation Packagè, ‘GUARD 360° Packagè, ‘Entertainment Packagè, ‘Pacchetto personalizzatò, ‘Remote & Servizi di navigazionè, ‘Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanzà, In-Car Officè e ‘Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensionì e li concentra in un’unica offerta, ulteriormente ampliata e disponibile sul Mercedes me Store in abbonamento mensile al costo di 14,90 euro/mese o annuale, con un canone di 149 euro/anno.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).