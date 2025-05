Mercedes-Benz Customer Services, richiami e azioni servizio con un click

ROMA (ITALPRESS) – Debutta sul sito ufficiale di Mercedes-Benz Italia la piattaforma online attraverso cui è possibile verificare in maniera semplice ed immediata se un’auto o un van della Casa di Stoccarda è oggetto di un richiamo o un’azione di servizio. Un’iniziativa che sottolinea nuovamente come sicurezza e trasparenza rappresentino due valori chiave per Mercedes-Benz, fondamentali per assicurare una loyalty forte e duratura.

E’ possibile consultare la pagina ‘Richiami e interventi del servizio assistenza clientì all’indirizzo: https://www.mercedes-benz.it/passengercars/services/recall. Per Mercedes-Benz la sicurezza e la qualità dei prodotti sono un’assoluta priorità, due elementi fondamentali per costruire un solido rapporto di fiducia con i propri clienti.

Un impegno che si realizza anche attraverso la trasparenza nel comunicare proattivamente ai clienti eventuali campagne di richiamo che interessano il proprio veicolo.

“Da oggi possiamo offrire ai nostri clienti un’ulteriore strumento per verificare, autonomamente e in tempo reale, se la propria auto o van sono coinvolti in azioni di servizio o richiami. Una nuova dimostrazione di trasparenza e attenzione verso la sicurezza di chi si è affidato al nostro Marchio, che non sostituisce la consueta modalità con cui li informiamo su eventuali azioni di intervento in officina, attraverso l’invio di raccomandata o pec, ma apre un nuovo, importante canale informativo, online e sempre disponibile” dice Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services MBC di Mercedes-Benz Italia

La procedura per verificare lo stato della propria vettura è semplicissima: basta digitare l’indirizzo https://www.mercedes-benz.it/passengercars/services/recall , e inserire nel campo di ricerca il numero di identificazione del veicolo (VIN) e cliccare su ‘Verifica VIN’. Il numero di telaio è rappresentato da una sequenza di 17 caratteri che inizia con un codice alfabetico di 3 lettere e si può trovare nel campo E della Carta di Circolazione o sulla targhetta identificativa presente sul veicolo. Nel caso che la verifica restituisca esito positivo e venga richiesto un intervento in officina, il cliente dovrà solo prendere appuntamento per poter aggiornare gratuitamente la propria auto.

