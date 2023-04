Mercedes-Benz festeggia la Classe G numero 500mila

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un’icona del marchio: il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off-road fuoristrada, che ha vinto numerosi premi come miglior fuoristrada del mondo, ha tracciato una lunga storia di successo fin dal 1979. La Classe G deve il suo status di culto tra la crescente comunità di appassionati soprattutto grazie alla combinazione unica di design distintivo e straordinarie capacità fuoristradistiche. L’esemplare che segna questo nuovo traguardo richiama le origini dell’icona del fuoristrada: il modello per il look vintage della one-off è il 280 GE dell’anno di modello 1986, da cui la 500.000° anniversary riprende elementi di design iconici come il colore esterno e il motivo dei sedili. La Classe G si avvicina al suo 45° anniversario di produzione, che ricorre nel 2024. Il modello che Mercedes-Benz presenta per commemorare l’anniversario di produzione è un pezzo unico impeccabile. La 500.000esima G è ispirata a una Classe G dei primi anni. Presenta alcune caratteristiche di design particolarmente evidenti del suo storico predecessore, che da tempo gode dello status di classico dell’automobile. La storica vernice verde agave, uno dei primi colori disponibili per la Classe G, è un vero e proprio colpo d’occhio. Tra i dettagli più sottili del design esterno ci sono gli indicatori di direzione. La loro forma è rimasta invariata, ma non il colore: sulla vettura dell’anniversario, le coperture degli indicatori di direzione sono caratterizzate da una tonalità di arancione oggi non più utilizzata, ovvero il look tipico delle automobili degli anni Settanta. Anche lo storico copriruota di scorta con la stella Mercedes, notevolmente più grande rispetto ai modelli odierni, il badge del marchio sul portellone posteriore e il volante a 5 razze in argento massiccio evocano gli albori della Classe G. Anche gli interni del 500.000° veicolo si ispirano alla 280 GE. Ad esempio, la parte centrale del sedile è rivestita con il tipico tessuto a scacchi dell’epoca, mentre la maniglia sul lato passeggero riporta la scritta “No. 500.000” in verde agave. Il rivestimento della soglia della porta ‘Schòckl’, invece, è parte integrante dell’attuale gamma di personalizzazioni della G manufaktur. Questo vale anche per la maniglia della porta con logo in rilievo: nel logo package disponibile oggi, invece, è disponibile in argento, mentre nel modello anniversario è nero. Con la Classe G completamente elettrica, che uscirà dalla linea di produzione nel 2024 accanto ai modelli con motore a combustione, l’icona dei veicoli off-road fa un passo nel futuro.

