Mercedes-Benz G 500 Final Edition in soli 1.500 esemplari

MILANO (ITALPRESS) – Mercedes-Benz festeggia il 30° anniversario

dell’introduzione del motore V8 sulla classe G con la Final Edition, un modello speciale limitato della G 500, disponibile in tre varianti ognuna in 500 unità. Possibile scegliere tra la vernice metallizzata ossidiana nera, la vernice Manufaktur opalite bianco magno e la nuova vernice Manufaktur oliva magno.

La Final Edition si distingue per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici con un design a 5 doppie razze, verniciati in tinta con la carrozzeria con finitura lucida in combinazione con la verniciatura Manufaktur olive magno. Per le altre due varianti, sono neri e hanno una finitura lucida. Inoltre, questa special edition presenta la scritta “Final Edition”, dalla striscia protettiva esterna e l’inserto nel copriruota di scorta.

Come parte del pacchetto logo Manufaktur, le maniglie delle porte con un logo in rilievo completano il look. Inoltre, quando la vettura è ferma, dagli specchietti laterali viene proiettato sullasfalto il logo G e la scritta “Stronger than time”.

Il cerchio del copriruota di scorta in cromo lucido, oltre ad altre parti e numerosi altri dettagli sia nella carrozzeria che nella cromatura lucida ne sottolineano l’esclusività.

Sul retro della chiave del veicolo è applicata una moneta d’argento autentica sotto forma di placca specifica per l’edizione con la scritta appropriata. Inoltre, la Superior Line con l’impianto audio surround Burmester, il pacchetto sedili Active Multicontour Plus e i sedili in pelle Nappa Manufaktur bicolore fanno parte della dotazione di serie dell’edizione speciale. La “Final Edition” della G 500 è equipaggiata esclusivamente con il nuovo pacchetto pelle integrale Manufaktur, perfettamente abbinato alla rispettiva verniciatura esterna. Il nome dice tutto: quasi tutto l’abitacolo è rivestito in pelle Nappa, dal bagagliaio al rivestimento del tetto e ai pannelli degli interruttori di regolazione dei sedili. La sezione centrale dell’headliner è in tinta con il pannello centrale dei sedili e presenta lo stesso disegno a diamante. In combinazione con la verniciatura metallizzata nero ossidiana, è disponibile in grigio titanio perlato/nero. Nella variante laccata magno bianco opalitico, la sezione centrale è colorata in bianco platino/nero, e nella versione laccata magno oliva in marrone espresso/nero. La G 500 Final Edition è già ordinabile a un prezzo di 204.470 euro.

