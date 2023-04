Mercedes-Benz guarda in alto con la nuova gamma GLS

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il facelift di GLE e GLE Coupè, anche Mercedes Benz GLS, Mercedes Maybach GLS 600 4Matic e Mercedes AMG GLS 63 4Matic+ si presentano in una veste aggiornata. Una serie di interventi estetici, tecnologici e negli equipaggiamenti portano il comfort, la connettività e l’atmosfera della gamma di modelli SUV di grandi dimensioni a un livello superiore.

Con le sue generose dimensioni esterne, GLS offre spazio interno fino a sette occupanti su tre file di sedili. La nuova GLS arriverà nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre 2023; negli Stati Uniti, il lancio sul mercato inizierà a metà settembre. L’ultima generazione di Mercedes Benz GLS si distingue per la griglia del radiatore ancora più importante. Le quattro lamelle sono zincate in Silver Shadow. Anche il paraurti è visivamente più evidente. Presenta griglie di ingresso dell’aria integrate, abbinate a un bordo in nero lucido. Anche il grande sottoparaurti (di serie) è stato ridisegnato. L’elemento che cattura l’attenzione nella parte posteriore è l’interno dei fari con tre blocchi orizzontali. Alla gamma di ruote è stato aggiunto un nuovo cerchio in lega leggera a più razze da 20 pollici in grigio Himalaya con finitura lucida.

Come i modelli precedenti, GLS nasce con i sette posti di serie. Con il beige Catalana e il marrone Bahia, sono disponibili due nuovi colori di pelle. Anche la gamma di finiture interne è stata rivista. Il legno di tiglio marrone lucido è ora di serie. Elementi Manufaktur nero lucido a linee fluide laccato pianoforte, finora riservati alla Mercedes Maybach GLS 600 4Matic, sono ora estesi a tutta la gamma GLS. Le feritoie delle bocchette d’aria centrali e laterali sono galvanizzate in Silver Shadow: un ulteriore dettaglio derivato dalla Mercedes Maybach GLS. La maggior parte dei possessori di una GLS viaggia solo su strade asfaltate o su terreni off-road da facili a moderatamente difficili. Mercedes Benz ha quindi ricompilato la portata del pacchetto Off-Road Engineering. I componenti includono una protezione antincastro e 30 millimetri in più di altezza da terra.

La generazione aggiornata del sistema di infotainment MBUX porta con sè un nuovo look per i display che possono essere personalizzati con l’aiuto di tre stili diversi (classic, sporty, discreet) e tre modalità (navigazione, assistenza, servizio). Con lo stile ‘Classic’ il guidatore opta per il collaudato design a due quadranti con tutti i contenuti già noti tra i due display rotondi. ‘Sporty’ è dominato dal colore rosso, con un design dinamico per il contagiri centrale. Nello stile ‘discreet’, il contenuto è ridotto all’essenziale. Inoltre, entrambi i display possono essere visualizzati in sette combinazioni di colori, in combinazione con l’illuminazione ambientale. Il risultato è un’esperienza cromatica di grande effetto nell’abitacolo. Il display centrale offre tutti gli stessi contenuti di sempre e può essere utilizzato direttamente e comodamente come touchscreen.

La modalità “Off-Road” dell’attuale generazione di MBUX trasforma contenuti speciali come pendenza, inclinazione laterale, bussola e angolo di sterzata in un’esperienza visiva. Insieme al pacchetto parcheggio di serie con telecamera a 360 gradi, offre la funzione ‘cofano trasparentè. Quando la modalità Offroad è attiva, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo. La vista è composta dalle immagini della telecamera a 360°. Grazie al “cofano trasparente”, è possibile riconoscere meglio ostacoli come grosse pietre o buche profonde sul percorso da seguire. La trazione integrale e il rapporto di trasmissione studiato per la forza di trazione consentono un carico elevato del rimorchio, fino a 3,5 tonnellate, e un carico sulla lingua fino a 140 kg. Il gancio di traino è dotato di due bulloni aggiuntivi sul collo sferico, sui quali è possibile appoggiare un portabiciclette adatto. La sua capacità di carico è di 100 kg: ciò significa che è possibile trasportare anche biciclette elettriche. Tra le funzioni aggiuntive utili per il traino vi sono il Trailer Manoeuvring Assist, il menu Trailer aggiornato nel display centrale e il Trailer route planner. Quest’ultimo può essere utilizzato per trovare percorsi ottimizzati quando si viaggia con un rimorchio. Le barre cromate verticali e la scritta ‘Maybach’ sono le caratteristiche distintive della griglia del radiatore. Le griglie di ingresso dell’aria presentano un motivo Maybach e un bordo cromato. Tra gli optional è stato aggiunto un cerchio forgiato da 23 pollici nel tipico design Maybach con copertura forgiata dei dadi. Un’altra novità di serie è l’illuminazione ambientale con proiezione animata del motivo Mercedes Maybach. Nell’abitacolo, un nuovo design per i rivestimenti dei sedili sottolinea il carattere particolarmente lussuoso della Mercedes Maybach. Le sezioni centrali delle superfici dei sedili e degli schienali presentano ora una trapuntatura a rombi di alta qualità con perforazioni specifiche. In esclusiva per la Mercedes Maybach, per gli interni sono disponibili le combinazioni di colori Manufaktur bianco cristallo/grigio argento perla e Manufaktur marrone mogano/beige macchiato.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).