Mercedes-Benz, in arrivo tagli ai costi di produzione

Mercedes-Benz prevede di tagliare i costi di produzione del 10 per cento fino al 2027. I costi dei materiali saranno affrontati in stretta collaborazione con i fornitori e le riduzioni dei costi fissi continueranno fino al 2027, basandosi sui significativi progressi ottenuti negli ultimi quattro anni. All’assemblea generale annuale del 7 maggio 2025, il Cda e il consiglio di sorveglianza proporranno un dividendo di 4,30 euro per azione (2023: 5,30 euro). Mercedes-Benz intende riacquistare azioni proprie per un valore massimo di 5 miliardi di euro (esclusi i costi accessori) in borsa per un periodo massimo di 24 mesi, subordinatamente al rinnovo dell’autorizzazione da parte dell’assemblea generale annuale di maggio 2025 per riacquistare azioni proprie fino a un massimo del 10 per cento del capitale sociale.