Mercedes-Benz lancia due nuovi retail format per i clienti EQ

ROMA (ITALPRESS) – La rete commerciale di Mercedes-Benz rappresenta oggi e sempre più in futuro, la porta d’ingresso principale per vivere esperienze personalizzate, attraverso partner affidabili e dalla solida reputazione. Un presidio indispensabile sul territorio per garantire la Best Customer Experience. Un elemento di valore fondamentale, soprattutto per un luxury brand, che si esprime anche grazie ad esperienze uniche, in grado di rafforzare la relazione con il Marchio. Una continua ricerca che passa anche attraverso la contaminazione di mondi che condividono i medesimi valori, l’esplorazione di nuovi territori e la sperimentazione di forme di comunicazione innovative e coinvolgenti. “Taste of Nature Coast” e “Taste of Nature Land” sono i due nuovi format, sviluppati da Mercedes-Benz Italia in collaborazione con i dealer aderenti, per offrire ai Clienti dei modelli più esclusivi del brand EQ l’opportunità di vivere due differenti esperienze all’insegna di sostenibilità ed eccellenza.

“L’esperienza è uno degli elementi distintivi del lusso”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Per questo, già dallo scorso hanno, abbiamo sviluppato, insieme ai nostri partner sul territorio, una serie di format che potessero comunicare i nostri marchi in maniera coinvolgente, ma al tempo stesso coerente con le realtà con cui interagiscono e con l’universo valoriale dei nostri stessi clienti. Un concept che ha riscosso un grande successo e che abbiamo voluto replicare anche quest’anno, attraverso uno storytelling che va ad illuminare nuove, interessanti realtà”. I partecipanti di “Taste of Nature Coast” raggiungeranno diverse marine italiane a bordo della gamma Mercedes-EQ e da qui partiranno per una breve crociera all’insegna della sostenibilità. A tutte le marine coinvolte verrà, infatti, messo a disposizione uno speciale kit basato su un’innovativa tecnologia brevettata di assorbimento per idrocarburi e loro derivati. Una volta rientrati in banchina, gli ospiti potranno vivere un’inedita esperienza di “botanical tasting”, con piatti realizzati da chef stellati e prodotti coltivati con tecnica acquaponica.

“Taste of Nature Land” è invece un viaggio alla scoperta dei segreti di una delle gemme più preziose custodite dalla terra, il tartufo. In questo caso, i partecipanti all’experience, raggiungeranno alcuni tra i luoghi simbolo di questa specialità per poi partire, accompagnati da una guida esperta, per una vera e propria caccia al tartufo. L’occasione per scoprire come spesso la natura ha il potere di amplificare le sensazioni e il gusto delle cose. Il profumo dei tartufi ed il loro sapore eccezionale non sono, infatti, le uniche caratteristiche di questa eccellenza. La loro raccolta è frutto del lavoro di generazioni che ne hanno custodito i segreti e condiviso i successi.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).