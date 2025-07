Mercedes-Benz, richiamati migliaia di furgoni Viano per difetti agli airbag

Mercedes-Benz ha emesso un richiamo globale per circa 223.000 furgoni a causa di airbag conducente potenzialmente difettosi, secondo un avviso pubblicato nel database dell’Autorità Federale per i Trasporti (Kba) tedesca. Il richiamo riguarda i modelli Viano e Vito prodotti tra dicembre 2002 e febbraio 2006. Solo in Germania, sono potenzialmente interessati 60.245 veicoli. Un portavoce di Mercedes-Benz ha affermato che, durante le precedenti sostituzioni di airbag, alcuni veicoli potrebbero essere stati dotati di moduli Takata, il produttore responsabile di diffusi difetti degli airbag in tutto il mondo. In caso di incidente, il generatore di gas di questi airbag potrebbe rompersi, impedendone il corretto funzionamento e creando il rischio di lesioni dovute alla proiezione di frammenti metallici. L’avviso della Kba, pubblicato venerdì, citava anche il pericolo di “distacco di frammenti metallici”, che potrebbe ferire gli occupanti del veicolo. I proprietari dei veicoli interessati saranno informati per iscritto tramite la rete di concessionari dell’azienda, ha affermato la portavoce. Mercedes-Benz ispezionerà e, se necessario, sostituirà gratuitamente gli airbag.