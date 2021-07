MILANO (ITALPRESS) – Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, ove le condizioni di mercato lo consentiranno. Passando da prima elettrica a solo elettrica, sta accelerando verso un futuro emissions-free e software-driven. Entro il 2022, Mercedes-Benz disporrà di veicoli elettrici a batteria (BEV) in tutti i segmenti in cui è presente. Dal 2025 in poi, tutte le architetture dei nuovi veicoli saranno esclusivamente elettriche e i clienti potranno scegliere un’alternativa completamente elettrica per ogni modello offerto dall’azienda. Mercedes-Benz intende gestire questa trasformazione accelerata nel rispetto dei suoi obiettivi di redditività. “La transizione verso i veicoli elettrici sta prendendo velocità, specialmente nel segmento di lusso, a cui appartiene Mercedes-Benz. Il punto di svolta si sta avvicinando e saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio”, ha dichiarato Ola Kàllenius, CEO di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. “Questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Gestendo questa trasformazione accelerata e salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il successo duraturo di Mercedes-Benz. Grazie alla nostra forza lavoro altamente qualificata e motivata, sono convinto che avremo successo in questa nuova entusiasmante era”, ha aggiunto.

Per facilitare questo cambiamento, Mercedes-Benz sta svelando un piano completo che include un’accelerazione significativa nella ricerca e sviluppo. In totale, gli investimenti in veicoli elettrici a batteria tra il 2022 e il 2030 ammonteranno a oltre 40 miliardi di euro. L’accelerazione e l’avanzamento del piano del portafoglio di veicoli elettrici porterà avanti il punto di svolta per l’adozione dei veicoli elettrici. Mercedes-Benz conferma il proprio impegno a rispettare gli obiettivi di margine definiti nell’autunno 2020. Gli obiettivi dello scorso anno si basavano sull’ipotesi di vendere il 25% di veicoli ibridi ed elettrici entro il 2025. uno scenario di mercato per le vendite di auto nuove che in sostanza è passato a completamente elettrico entro la fine del decennio.

